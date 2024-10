Xavier Woods: «Estoy protegiendo a Kofi Kingston»

Xavier Woods explica su extraño comportamiento en las últimas semanas en WWE RAW, el cual lo ha llevado, por ejemplo, a tener problemas con Rey Mysterio, quien después del último programa de la marca roja lo amenazó con ponerlo en su lugar.

Embed from Getty Images

► Xavier Woods se explica

«He visto a gente diciendo que los Wyatt Sicks van a venir por mí por la manera en que he estado actuando estas últimas semanas. Porque impedí que Kofi ayudara a R-Truth antes de que fuera atacado por seis miembros del Final Testament.

Pensemos en esto lógicamente: de todas las personas en el roster, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, alguien que tiene una historia larga con los Wyatts, alguien que ya sabe lo horrible, agotador, y desgastante que es esa pelea tanto mental como físicamente, me pondría en la mira de ellos?

Tengo aspiraciones de convertirme en campeón individual por primera vez en mi carrera en la WWE, tengo aspiraciones de ser campeón mundial de parejas por decimotercera vez con Kofi Kingston. ¿Por qué me pondría en esa situación?

Embed from Getty Images

Ellos fueron tras Chad Gable porque le falló a su familia. Fueron tras Miz porque también falló a su familia. Yo estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que mi familia no termine destrozada semana tras semana. Así que, de nuevo, miremos esto lógicamente: fueron tras Miz el lunes porque él estaba en lo incorrecto y fue castigado por ello. En mi caso, literalmente salvé a mi familia y claramente fui recompensado por eso.

Pero no malinterpreten este mensaje, porque muchos de ustedes ya lo entienden, ya lo creen completamente. Este mensaje es para aquellos que no. Y para aquellos que no, antes de lanzar teorías al azar sobre quién creen que va detrás de quién, lo único que les pido es que dejen de usar esto (señala el corazón) y empiecen a usar esto (señala la cabeza). Porque eso es lo que estoy haciendo, y me encantaría que hicieran su mejor esfuerzo por llegar ahí conmigo. Eso es todo.”

Just cleaning this up so there is no more confusion. @WWE pic.twitter.com/VLjvYI4zss — Austin Creed (@AustinCreedWins) October 26, 2024