Xavier Woods defiende a Ridge Holland por Big E

“Solo quiero tomar la mejor decisión. Tengo que ver qué dicen los escáneres, hablar con los médicos, partir de ahí. Ahora mismo, antes de que sepa nada, no voy a apresurarme a emitir juicios. Solo ver cómo todo se ve. No hay ansiedad. Todo está en permanente. Si llega a su fin, chévere, si no, chévere. Lo que será, será. Estoy bien con lo que sea. La vida siempre te dará giros y vueltas que no anticipas. Se trata de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. La vida es un regalo. Si estás aquí, si estás caminando, si estás sano y tienes tu familia y amigos, eres bendecido. Concéntrate en lo que tienes y no en lo que no tienes“. Unos días atrás, Big E pronunciaba estas palabras sobre su recuperación.

«Amenazas de muerte. Amenazas a mi familia. Haciendo campaña para que pierda mi trabajo. Siendo etiquetado como racista. Genial, seguid así». Poco después, nos enteramos de que Ridge Holland ha estado recibiendo amenazas de muerte debido a que el accidente que causó la lesión de su compañero fue mientras él le estaba aplicando un súplex de estómago contra estómago. Ciertamente, no han hecho más que lloverle mensajes negativos a este luchador por lo sucedido, a pesar de que el integrante del New Day nunca ha tenido, ni mucho menos, nada malo que decir sobre él. Ahora volvemos a la conversación con la reciente defensa que Xavier Woods ha hecho del miembro de Brawling Brutes:

Pro Wrestling is extremely dangerous. All of us involved understand that. Ridge & his family do not deserve to be treated this way. Please do not send any hate towards them. Instead use your energy to do something positive like sending love to E. Be kind. Please be kind. https://t.co/3iPM30qBtk

— Austin Creed (@AustinCreedWins) March 13, 2023