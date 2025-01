X-Pac: «Tras muchas tonterías en WWE, Triple H»

X-Pac, también conocido como Sean Waltman, miembro del Salón de la Fama de WWE como integrante de D-Generation X, aplaude a Triple H como nuevo mandamás. Es interesante apuntar que el veterano trabajó para Vince McMahon de 1993 a 1996 y de 1998 a 2002. No así bajo el régimen de su amigo pero sí se ha acercado a la compañía en varias ocasiones desde que «The Game» se hizo cargo.

► X-Pac aplaude a Triple H

Y de lo que ha podido conocer tanto entonces como comparte estas sensaciones en Undisputed:

“Voy a compartir algo que no le he dicho a nadie má. Cuando estuvimos en Raw, le dije: ‘Te mereces todo esto. Y los fanáticos te merecen a ti.’ Los fanáticos han lidiado con muchas tonterías a lo largo de los años. Fue difícil ser fan por un tiempo, y no me importa decirlo. Ahora es diferente. Él está aquí por los fanáticos. Hay tanta felicidad y emoción rodeando a WWE. Esto es lo que siempre imaginé para él. Es increíble.”

“Nos tratan tan bien a los veteranos… No siempre fue así. Ha habido momentos a lo largo de los años en los que he visto a luchadores mayores tan decepcionados porque ni siquiera los reconocían. Para nosotros, eso es muy importante. Esta fue nuestra vida. Así que significa mucho ser tratados como ahora nos tratan.”

“Estar en Raw, me encantó. Le estaba diciendo esto a mi esposa, incluso las personas con las que no era cercano en el pasado, ahora me hace muy feliz verlas.”

Lo cierto es que en este tiempo que HHH lleva al mando de la WWE, entre algunas críticas, todo han sido elogios, tanto de veteranos como X-Pac como de Superestrellas en activo y también de los fanáticos.