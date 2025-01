X-Pac: «Me diagnosticaron diverticulitis, casi me mata»

El miembro del Salón de la Fama de WWE X-Pac, también conocido como Sean Waltman, revela que le diagnosticaron diverticulitis. A lo largo de los años se ha hablado de él como una posible sorpresa en Royal Rumble -el año pasado dio a conocer que estaba en la lista para la edición de 2022- pero se puede descartar que vaya a aparecer en la de 2025 (o en las siguientes).

► Un grave problema de salud

«No,» responde el veterano a Denise Salcedo de Instinct Culture cuando le pregunta sobre un posible regreso al ring. «No voy a andarme con rodeos, no. Pero luego, ya verás, de repente aparezco en el Rumble o algo así. No, solo estaba tratando de ponerme en mejor forma. A principios del año pasado, estuve en el hospital ocho días por diverticulitis. Casi me mata. Perdí mucho peso, como 30 libras. Después de eso, decidí que iba a tomarme todo más en serio y levantarme del sofá. He estado entrenando todos los días y cosas así.»

Acerca de su salud actual, comenta: «Estoy genial. La recuperación fue dura. Me tomó tiempo sentirme mejor. Ahora, me siento bien. Volvió un poco, pero en cuanto lo noté, fui al hospital de inmediato. Todo eso para decir que ahora estoy genial, pero pasé por un momento difícil.»

La entrevistadora mencionó que Kenny Omega también luchó contra la diverticulitis el año pasado, a lo que agregó: «Él me ayudó con eso. Estaba en el hospital enviándole mensajes y me estaba diciendo lo que estaba pasando y lo que debía esperar.»

La diverticulitis es una inflamación o infección de los divertículos, que son pequeñas bolsas que se forman en las paredes del intestino, especialmente en el colon. Ocurre cuando estas bolsas se inflaman o se infectan, lo que puede causar dolor abdominal, fiebre y cambios en los hábitos intestinales. En casos graves, puede requerir tratamiento médico o cirugía.