X-Pac ingresó por primera vez a la WWE en 1993 bajo el nombre de ring 1-2-3 Kid, debutando en SummerSlam de ese año; sin embargo, empezó a ganar notoriedad cuando pasó a WCW y formó parte de nWo, aunque eventualmente regresaría a la compañía, en esta ocasión, alinéandose a Triple H para formar parte de DX, grupo que se convirtió en uno de los más importantes de la Attitude Era y de la historia de la WWE en general.

Hoy en día, X-Pac disfruta de su retiro mientras sigue haciendo apariciones esporádicas en la programación televisiva de la WWE, e inclusive estuvo presente en el episodio de RAW is XXX el pasado lunes, junto con los otros miembros de su grupo DX (con la excepción de Billy Gunn). Aunque compartió un segmento con Imperium ese día, evidentemente evitó toda confrontación física.

Recientemente, el miembro del Salón de la Fama WWE publicó en su cuenta de Twitter que muchos fanáticos querían verlo competir en el próximo Royal Rumble este fin de semana, sin embargo, X-Pac reveló que no está en condiciones de subir al ring y no aparecerá en el tradicional combate.

For the last 8 months, I've been enjoying life & eating whatever the f— I want. In other words, there's no chance of me being in the Rumble. But I really appreciate those of you who have expressed their desire to see me appear. 🙏

