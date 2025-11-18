Wyatt y Wayne Rhodes, en el dungeon de Natalya

Wyatt y Wayne Rhodes, cuyos nombres reales son Dalton y Dylan, son sobrinos de Cody y Dustin Rhodes y ya han comenzado su carrera en la lucha libre profesional como pareja bajo el nombre de The Texas Outlaws, un homenaje al equipo que formaban sus abuelos Dusty Rhodes y Dick Murdoch.

► El Dungeon de Natalya y Tyson Kidd

Y durante una reciente entrevista en What Do You Wanna Talk About? With Cody Rhodes, la Superestrella WWE Natalya los mencionó mientras hablaba de su gimnasio, The Dungeon 2.0, donde entrena tanto a luchadores actuales como a próximas generaciones:

“Bueno, el nuevo dungeon… es una locura porque no hay nada igual en el mundo. De verdad no hay nada igual en el mundo. Dylan y Dalton vinieron a nuestro dungeon, y Dustin fue quien principalmente los entrenó. Él es su entrenador, su tío, y ha sido todo para ellos. Llegaron temprano, se quedaron hasta tarde y trabajaron durísimo. Nuestro dungeon está hecho para ser muy duro; no es elegante y no quiero que sea elegante. Si TJ y yo quisiéramos hacerlo elegante, podríamos, pero no quiero eso. Quiero que sea crudo, real. Es una habitación lo suficientemente grande para tener el ring, con un baño, y no hay aire acondicionado. No queremos aire acondicionado porque Angelo Dawkins no nos deja ponerlo. Hay que sudar. Entras allí y trabajas duro. Dylan y Dalton llegaron listos para trabajar, y trabajaron tan duro que TJ dijo: ‘Esto es como ver a Cody y Dusty luchar’. Fue impresionante verlos lanzar golpes, realmente fue increíble; es el poder de la genética.”

An insane night of training in The Dungeon. Nights like this set my soul on fire. So much passion and generations of wrestling in one room. It was such an honor having you tonight as a guest @reymysterio. Lessons upon lessons—@NativeTatanka @TJWilson pic.twitter.com/5uPTqopqpW — lowkey legend (@NatbyNature) September 4, 2025

“Yo guardo todas las grabaciones de entrenamiento, porque a veces sucede algo mágico en el dungeon. Incluso Ilja Dragunov vino y dejó a todos boquiabiertos, actuando como si fuera WrestleMania. Tus sobrinos también luchaban como si fuera WrestleMania, y aunque son muy verdes en esto, trabajaron durísimo. Lo más importante para ellos es que se aseguren de amar lo que hacen. Estaba tan contenta de que vinieran con nosotros, no solo por lo duro del entrenamiento o por lo que TJ y yo podemos enseñarles, sino porque necesitaban salir del estilo de Rhodes. Nuestro ring es solo por invitación, y lo hacemos para emular lo que mi abuelo Stu tenía en el dungeon original. Él nunca aceptaba dinero de nadie; quería entrenar con los mejores del mundo y, si no le gustabas o no respetabas la industria, no quería verte de nuevo. Todos eran estirados, todos recibían entrenamiento intenso, y aunque TJ y yo no golpeamos a nadie así, sí queremos trabajar con personas que tengan pasión. Dylan y Dalton la tenían, y lo que más me gustó fue su etiqueta y respeto; daban las gracias, eran puntuales, cumplían todo lo que se les pedía y siempre se esforzaban al máximo. Incluso nos enviaron una tarjeta muy bonita después del entrenamiento. Fueron muy dulces, pero si no hubieran trabajado duro, no nos importaría una tarjeta. Diles que son bienvenidos de vuelta.”