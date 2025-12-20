Wyatt Sicks y MFT quedan sin resultado y la guerra continúa

La rivalidad entre Wyatt Sicks vs. MFT vivió un capítulo más y en esta ocasión estuvo en juego el Campeonato de Parejas WWE, donde Dexter Lumis y Joe Gacy enfrentaron al grupo liderado por Solo Sikoa, en un nuevo episodio de una guerra que cada semana escala en violencia e intensidad.

Tonga Loa fue uno de los elegidos por Solo Sikoa para esta lucha, acompañado por JC Mateo, una decisión que generó dudas considerando que el poder del gigante Talla Tonga parecía una opción más dominante. A pesar del profundo desprecio entre ambos bandos, el combate se desarrolló bajo las reglas clásicas de relevos, lo que contuvo momentáneamente la violencia.

MFT logró aislar a Gacy durante varios minutos, castigándolo con ataques combinados, pero el miembro de los Wyatt reaccionó con fiereza, derribando a ambos rivales con un Saito Suplex sobre Mateo y buscando un moonsault que no logró conectar. Gacy se lanzó después en vuelo suicida sobre sus rivales fuera del ring y dio el relevo a Lumis.

► Momentos clave

Los campeones tomaron el control con una Powerbomb doble sobre Mateo, seguida de una plancha de Gacy. Sin embargo, la intervención de Talla Tonga provocó que la situación se saliera de control, desatando una campal alrededor del ring. Ante el caos, el réferi no tuvo otra opción que decretar el final del combate sin resultado.

► ¿Qué pasará ahora?

El combate dejó a ambos equipos visiblemente golpeados, pero fue Solo Sikoa quien terminó mejor posicionado, observando la destrucción causada por su facción. El final sin resultado deja ver que la rivalidad no ha terminado y habrá más enfrentamientos entre ambos conjuntos.