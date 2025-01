¿Wyatt Sicks en AEW? El plan original de Bray Wyatt fuera de WWE

¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso y destruyó su relación con Vince McMahon? ¿Qué causó que no firmara con AEW a última hora y a qué otras empresas rechazó tras su despido de WWE? ¿Cuál era su visión original de los Wyatt Sicks y a qué miembros sugirió? Además, las increíbles premoniciones que hizo antes de morir, el regreso de The Fiend que había en planes, la pesadilla de niño que inspiró a Uncle Howdy y la lucha contra la depresión que llevó hasta el final.

Todo esto y mucho, mucho más puedes encontrarlo en la nota de portada de nuestra nueva Revista digital CuadrilateroTops.com, conocedor (que puedes leer gratis aquí). Y lo mejor de todo, ya alejándonos de todo lo que suene a infomercial, ¡es que aquí podrán leer un extracto! ¿Realmente corrió la posibilidad de que los Wyatt Sicks cobraran vida en All Elite Wrestling? Porque, a lo mejor sabrás, la idea del grupo nació de la mente de Windham Rotunda, el gran Bray Wyatt. Y sí, la trazó en su cabeza antes de regresar a WWE en 2022. Y también, AEW estaba en sus planes… ¡Pero no nos adelantemos! ¡Sigue leyendo para enterarte!

► El plan original de Bray Wyatt fuera de WWE

Sin más preámbulos, les traemos el extracto de «Diferencias creativas, planes descartados y su casi firma con AEW: Bray Wyatt y su tras bambalinas en WWE», la nota de portada de la Revista digital CuadrilateroTops.com:

“«¿Quieres que te cuente una confidencia?», preguntó Bray Wyatt en su última entrevista antes de morir, antes de soltarla:

««El conejo [Ramblin’ Rabbit] fue la única marioneta que no estaba designada para estar ahí», explicó. «Mi idea era matarlo y hacer que desapareciera, pero accidentalmente se convirtió en mi propia resistencia. No puedo soportarlo, es el más simple de todos; es tonto, idiota y casi todo lo que hace me molesta, pero también es como yo, como una cucaracha que no muere a pesar de la cantidad de veces que la pises. De algún modo es yo. Definitivamente es el más molesto para mí, pero hay una parte de mí que lo quiere».

«Poco se escuchó de Windham en el tiempo que estuvo fuera de WWE. De la boca de Dave Meltzer salió que una firma con All Elite Wrestling fue en cierto punto inminente, apuesta que redobló al asegurar que Windham estuvo tan cerca de hacerlo que Warner Brothers Discovery incluso recibió una fecha debut tentativa. Por lo visto, nada se materializó a partir de discrepancias económicas. En la puja estuvieron también Impact Wrestling, Triple A y algunas empresas japonesas, según Meltzer.

«Sí se escuchó una cosa que, en retrospectiva, hace ruido. En su condición de agente libre, tras un tiempo en las sombras, rompió el silencio con nuevos mensajes crípticos en sus redes sociales que hacían alusión a una nueva agrupación llamada Kult of Windham. A medida pasaron los meses y las noticias de un regreso brillaban por su ausencia, Windham pareció dar indicios de un cambio de planes al modificar su alias de Twitter, pasando de @WWEBrayWyatt a @Windham6. ¿Les recuerda a algún grupo que acabaría debutando un tiempo después?

«Lo cierto es que el enfoque de Windham se desvió de la lucha durante ese año sabático, poniendo el foco principalmente en el arte. Además, filmó un piloto de tipo documental junto a su hermano Taylor (Bo Dallas) en el cual planeaban recorrer lugares extraños, y llevó adelante otra idea cinematográfica a la par de Baker. Ambos escribieron/financiaron la propuesta por sí mismos, un largometraje de terror al que se prestaron de lleno durante meses, pero que finalmente quedaría inconcluso…

«Mientras se encontraban en plena producción, el teléfono de Windham empezó a sonar. El código le resultaba familiar. Connecticut. El número, también.

«Casi una década antes, allá por 2011, Husky Harris estaba cara a cara con Triple H en un contexto no tan distinto. Después de que le comunicaran que no continuaría en el elenco principal, Harris se acercó a su jefe buscando respuestas a la decisión de relegarlo. “¿Por qué? ¿Qué hice para volver aquí abajo?”, le preguntó, dolido. Su interlocutor lo miró y dijo algo que quedaría grabado en la memoria de Husky por siempre: “No te preocupes, hermano. La crema siempre sube a lo más alto”.

«Los años pasaron y el destino encontró a Triple H asumiendo el control de WWE, llamando a Windham cuando éste se encontraba en plena producción. Cruzaron algunos “¿cómo estás?” y hablaron de sus familias y sus diferentes proyectos. Luego, entonces sí, la conversación viró a lo que realmente los reunía: ‘The Game’ le preguntó si había alguna posibilidad de que Windham pudiese volver al ruedo, despolvar el traje de Bray Wyatt una vez más.

«Windham no lo dudó. La oportunidad volvía a tocar la puerta; Windham no tenía intención de desaprovecharla. La crema siempre sube a lo más alto».

