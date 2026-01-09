SmackDown: Los Wyatt Sicks fueron derrotados por Solo Sikoa y los MFTs

En una lucha de cuatro contra cuatro, se enfrentaron en este SmackDown desde Berlín Los Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Erick Rowan, Dexter Lumis y Joe Gacy,) a los MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y JC Mateo o Talla Tonga).

► Momentos clave

La lucha comenzó con una sorpresa: Dexter Lumis y Joe Gacy desplegaron una ofensiva aérea temprana que tomó por sorpresa a Tama Tonga y Tonga Loa. Sin embargo, la fuerza y coordinación de los MFTse no tardó en hacerse sentir, atrapando a Gacy para propinarle una paliza colectiva.

El momento que realmente electrizó al público fue el cara a cara entre los gigantes: Erick Rowan y Talla Tonga. Su intercambio de puñetazos y un brutal choque de lariats fue el punto álgido del combate.

La definición llegó cuando los líderes, Uncle Howdy y Solo Sikoa, se enfrentaron. Sikoa esquivó el temido Sister Abigail de Howdy y lo echó del ring. Howdy incluso se las arregló para aplicar su garfio mandibular a JC Mateo, quien intentó interferir.

Pero la astucia de Sikoa resultó decisiva. Tomó la icónica linterna de los Wyatt para distraer a Howdy. En ese instante de vulnerabilidad, Talla Tonga y Tama Tonga atacaron. Finalmente, Tama Tonga conectó su movimiento definitivo, el Hidden Blade, sobre Uncle Howdy, sellando la victoria para los MFTs

► ¿Y ahora qué?

Solo Sikoa y su familia dijeron, a base golpes, que ni el miedo ni lo sobrenatural pueden con la unidad y la estrategia. Sin embargo, al atacar con un símbolo tan personal como la linterna, la guerra entre estas dos facciones ha escalado a un nivel aún más personal y oscuro.