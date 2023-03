Las historias de “autoridad vs. talentos” no suelen ser habituales dentro de la escena “indie”, pero parece que si wXw inicialmente quería hacer de Levaniel su particular John Cena, en las últimas semanas diríamos que quiere convertirle en una suerte de Stone Cold.

Poco antes del evento Road To 16 Carat Gold (11 de febrero), Norman Harras, “director deportivo” de wXw, tomó una decisión sonada como celebración de su primer año bajo dicho cargo: Levaniel quedaba despojado del Campeonato Mundial Unificado de la empresa, y en pos de convertirlo en “inmortal”, tendría que clasificarse para la justa y ganarla para recuperar su estatus.

El público de wXw, lógicamente, abucheó el anuncio, porque además, durante Road To 16 Carat Gold, Levaniel no pudo clasificarse, cayendo en un Fatal 4-Way del que salió ganador Ahura.

► El Carat Gold recobra internacionalidad

Ocurra lo que ocurra con la historia que protagoniza Levaniel, el Carat Gold promete superar este año a la anterior entrega y ser la mejor desde que estalló la pandemia. Principalmente, porque en 2022 las restricciones de desplazamiento seguían vigentes. Ahora, como ya informamos, wXw podrá contar con Komander, Arez, Masha Slamovich o Trey Miguel para su gran cita.

Seguidamente, los carteles hasta ahora anunciados de las tres jornadas del 16 Carat Gold, a celebrarse mañana, pasado mañana y el domingo desde la Turbinenhalle 1 de Oberhausen (Alemania).

[Primera jornada, 10 de marzo]

PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD : Komander vs. Arez

: Komander vs. Arez PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD : Laurance Roman vs. Francesco Akira

: Laurance Roman vs. Francesco Akira PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD : Tristan Archer vs. Mike D

: Tristan Archer vs. Mike D PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD : Masha Slamovich vs. Fuminori Abe

: Masha Slamovich vs. Fuminori Abe PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD : Davey Richards vs. Axel Tischer

: Davey Richards vs. Axel Tischer PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD : Metehan vs. Shigehiro Irie

: Metehan vs. Shigehiro Irie PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD : Trey Miguel vs. Peter Tihanyi

: Trey Miguel vs. Peter Tihanyi PRIMERA RONDA DEL 16 CARAT GOLD : Maggot vs. Ahura

: Maggot vs. Ahura Fast Time Modo vs. Elijah Blum vs. Anil Marik vs. Gulyas

[Segunda jornada, 11 de marzo]

CAMPEONATO FEMENIL WXW : Aliss Ink (c) vs. Baby Allison vs. Ava Everett vs. Iva Kolasky

: Aliss Ink (c) vs. Baby Allison vs. Ava Everett vs. Iva Kolasky CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW : Frenchadors (Aigle Blanc y Senza Volto) (c) vs. Arrows of Hungary (Icarus y Dover)

: Frenchadors (Aigle Blanc y Senza Volto) (c) vs. Arrows of Hungary (Icarus y Dover) EMPLEO VS. CARRERA: Norman Harras vs. Bobby Gunns

[Tercera jornada, 12 de marzo]

FINAL DEL 16 CARAT GOLD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: ¿ vs. ?