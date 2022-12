wXw tiene a punto el show por su 22 aniversario

Con la pandemia ya atrás cual mal sueño, Westside Xtreme Wrestling viene conjuntando un 2022 interesante.

12 meses en los que hemos visto la victoria de Jonathan Gresham en el Carat Gold, la vuelta del Femmes Fatales, el ascenso de varios nombres; caso de Senza Volto, Levaniel, Maggot o Aliss Ink, o los dos shows producidos junto a la promotora canadiense Smash Wrestling.

Y la tradición dicta que como fin de fiesta antes de que el año diga adiós, wXw presente su show de aniversario, cuya entrega de mañana tiene el objetivo de cuanto menos estar a la altura de la de 2021.

No obstante, la expectación generada entonces por la inclusión en el cartel de un duelo entre Gunther (entonces todavía WALTER) y Cara Noir será imposible de emular, si bien, en una suerte de sustitución, wXw ha programado de «marquee match» un Cara Noir vs. Axel Tischer; tercera y (aparente) última parte de la particular serie de enfrentamientos que estos gladiadores han protagonizado en 2022.

Además, los mencionados talentos pujantes tendrán cabida en la velada: Senza Volto defendiendo junto a Aigle Blanc el título de duplas de wXw, Levaniel teniendo nueva oportunidad de conquistar el magno cetro varonil que porta Tristan Archer —luego de que una lesión le impidiera estar al 100% el pasado mes en Drive Of Champions— y Maggot poniendo sobre la mesa el título Shotgun ante su traicionero examigo Ahura.

Destacar por último el debut del gladiador nipón La Estrella, por lo que tendremos aquí un pequeño «crossover» Dragongate + wXw.

► 22 años de wXw

Desde la Turbinenhalle 2 de Oberhausen (Alemania), el show por el vigesimosegundo aniversario de wXw cuenta con el siguiente cartel.

CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW : Tristan Archer (c) vs. Levaniel

: Tristan Archer (c) vs. Levaniel CAMPEONATO SHOTGUN WXW : Maggot (c) vs. Ahura

: Maggot (c) vs. Ahura CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW : The Frenchadors (Senza Volto y Aigle Blanc) (c) vs. Rott Und Flott (Michael Schenkenberg y Nikita Charisma)

: The Frenchadors (Senza Volto y Aigle Blanc) (c) vs. Rott Und Flott (Michael Schenkenberg y Nikita Charisma) Cara Noir vs. Axel Tischer

Bobby Gunns vs. Metehan

RELAXED RULES: Peter Tihanyi, Orsi y Elija Blum vs. Amboss (Robert Dreissker, Icarus y Laurance Roman)

Baby Allison vs. Iva Kolasky

[Pre-Show]

Michael Knight vs. La Estrella

Massimo Pesca vs. Anil Marik