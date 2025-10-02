wXw corta lazos con Marius Al-Ani luego de controversial vídeo

Hoy, wXw ha emitido el siguiente comunicado en sus redes sociales.

wXw beendet Zusammenarbeit mit Marius Al-Ani Unter Würdigung der Gesamtumstände sehen wir von einer weiteren Zusammenarbeit mit Marius Al-Ani ab. Die wXw European Championship ist hiermit vakantiert. — wXw Germany (@wXwGermany) October 2, 2025

«wXw pone fin a su relación con Marius Al-Ani «Dadas las circunstancias, hemos decidido no seguir colaborando con Marius Al-Ani. El Campeonato Europeo wXw queda vacante».

Y las circunstancias son un enorme revuelo, luego de que Al-Ani publicara en TikTok un vídeo en el que pedía que Alemania «se pusiera firme», al son de la canción «Erika», compuesta por Herms Niel en la década de los 30, músico adscrito al partido nacionalsocialista, siendo director de banda del Servicio de Trabajo del Reich y dirigiendo las marchas del Partido en Núremberg, muchas de las cuales compuso.

El Tercer Reich hizo enorme uso de «Erika» durante la Segunda Guerra Mundial, y debido a ello, pese a que su letra en sí no contiene referencia alguna al nazismo —y las fuerzas armadas de algunos países, caso de Chile y Brasil, la incorporaron a sus cancioneros oficiales—, la Alemania actua evita emplearla en actos y lugares públicos. Curiosamente, vídeos con «Erika» como fondo musical se están viralizando en redes sociales a raíz del genocidio en Gaza, a modo de protesta antisionista.

► Una década de vinculación

Dada la sensibilidad en Alemania hacia un pasado deleznable, potenciada con la coyuntura actual de la cultura de la cancelación, es probable que la carrera de Marius Al-Ani, cuanto menos, haya quedado en «stand-by» por un tiempo considerable y el resto de promotoras europeas para las que suele competir sigan los pasos de wXw.

Revés que le llega en un gran momento, pues desde el pasado mayo era el Campeón Europeo wXw y su estatus dentro de la promotora vivía una segunda juventud, con su última implicación como parte del torneo König Der Catcher, celebrado el pasado fin de semana. Concluye así una trayectoria en wXw iniciada allá por 2014, durante la cual conquistó su Campeonato Mundial de Parejas (junto al añorado Absolute Andy), su Campeonato Shotgun y su Campeonato Mundial Unificado.