No es ni mucho menos la promotora más longeva de Alemania ni la que más solera destila. Pero por presencia en la industria, así como por la calidad de su producto y los nombres internacionales que atrae a sus shows, que de resultas la convierten en la de mayor rentabilidad del circuito, Westside Xtreme Wrestling (wXw) puede considerarse la principal representante de la lucha libre «made in Germany».

Cada diciembre, antes del parón navideño, esta casa fundada por el veterano gladiador Hate celebra su show de aniversario. Y diciembre de 2025 supone una fecha muy señalada, pues wXw cumple un cuarto de siglo de existencia. Así que en pos de tamaña festividad, Timothy Thatcher, una de las figuras que más ayudaron a consolidar la posición de la compañía durante la pasada década, otrora Campeón Mundial Unificado y Campeón Mundial de Parejas, se dejará ver mañana 13 de diciembre por el show de aniversario, a celebrarse desde el Turbinenhalle 1 en Oberhausen.

Thatcher compitió por última vez en wXw un año atrás, formando parte del World Tag Team Festival, donde junto a Hideki Suzuki cayó en primera ronda, ante 1 Called Manders y Thomas Shire. Y precisamente Manders será su rival el sábado, en un duelo nunca antes programado que wXw vende con una llamativa frase promocional: «There Is Only One». Manders, también exmáximo monarca de wXw, perdió recientemente la presea ante Peter Tihanyi, pero quiere demostrar que sin corona, sigue siendo el hombre a batir.

Valiosa implicación la de Thatcher para wXw, ahora que el veterano vuelve a gozar de cierta mediaticidad por su rol de gerente general de la marca WWE EVOLVE, que compagina con su labor como entrenador para el gigante estadounidense, amén de varias apariciones puntuales en la escena independiente yanqui.

► Cartel de wXw 25th Anniversary

Muchos otros puntos atraerán miradas hacia esta señalada cita, que aparentemente presentará nueve combates.

Por ejemplo, su presumible estelar, donde Peter Tihanyi defenderá el Campeonato Mundial Unificado wXw ante el pujante Ahura, quien poco a poco se está convirtiendo en uno de los favoritos de toda la escena germana y lleva cinco meses invicto, incluyendo su victoria en la edición de este año del König Der Catcher.

Destacar también una Triple Amenaza por el Campeonato Europeo wXw que quedó vacante tras lo sucedido con Marius Al-Ani el pasado octubre. Inicialmente programada como un baile a cuatro, la baja de Leon Slater obligó a reducirla a tres contendientes: Joseph Fenech Jr., Zoltan y Ricky Sosa.

He aquí el cartel de wXw 25th Anniversary, que podrá seguirse en directo mañana a partir de la 1 pm ET vía wXwNOW y TrillerTV.

CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Peter Tihanyi (c) vs. Ahura

CAMPEONATO EUROPEO WXW (VACANTE) : Joseph Fenech Jr. vs. Zoltan vs. Ricky Sosa

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW: Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) (c) vs. The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier)

RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO SHOTGUN WXW: Dennis Dullnig vs. ?

CLASIFICACIÓN PARA EL 16 CARAT GOLD: Shigehiro Irie vs. Bobby Gunns

1 Called Manders vs. Timothy Thatcher

Dieter Schwartz vs. Stephanie Maze

Jane Nero vs. Madison Marley

PELEA CALLEJERA: Elijah Blum vs. Robin Christopher Fohrwerk

