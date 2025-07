La ex Campeona Mundial AEW, Mariah May, ahora conocida como Blake Monroe, debutó el mes pasado en NXT y fue recibida de gran manera. Tras causar una rápida impresión con una aparición en vivo en NXT, Monroe hará oficialmente su debut en un ring de WWE este fin de semana durante el evento The Great American Bash, formando equipo con Jordynne Grace, para hacerle frente a Jacy Jayne y Fallon Henley.

► Blake Monroe sugiere el nombre de «The Glamournauts»

Blake Monroe y Jordynne Grace no han trabajado como equipo todavía, pero aparentemente ya tendrían un nombre asignado, ya que durante la reciente edición de WWE NXT, los fanáticos vieron un par de segmentos cómicos en los que Monroe intentaba que Grace aceptara su lujoso, exigente y «glamoroso» estilo de vida, mientras que Grace estaba más enfocada en su preparación en un gimnasio, aunque terminó aceptando la invitación de su compañera para relajarse en un spa.

Si bien la química entre ellas era evidente, Monroe pudo haber dejado escapar algo importante durante el segmento, llamando al equipo como «The Glamournauts», una mezcla de su apodo «The Glamour» y el apodo de Grace, «The Juggernaut». Evidentemnte, no se ha hecho oficial dicho nombre, aunque podría ser referenciado durante el combate que ambas sostendrán en The Great American Bash.

Si la WWE decide mantener esta pareja más allá del programa de este fin de semana, el nombre podría ser oficial, pero se desconoce si Blake Monroe y Jordynne Grace trabajen como equipo a largo plazo, o si será algo de corta duración, aunque muchos intuyen de que podría darse esto último, puesto que también se rumoran que existen planes para un posible cambio a ruda de la ex estrella de AEW.