WWE ya planea los estelares para Wrestlepalooza

WWE celebrará un evento premium en vivo llamado WrestlePalooza el 20 de septiembre, coincidiendo con AEW All Out, y parece que la compañía ya está cerrando los combates que tendrán lugar allí.
► Brock Lesnar vs. John Cena sería el estelar de Wrestlepalooza
Según informó recientemente PWInsider, se rumoreaba tras bastidores durante la transmisión de Monday Night Raw que los combates principales planeados para WWE ‘WrestlePalooza’ en Indianápolis serían John Cena vs. Brock Lesnar y Cody Rhodes vs. Drew McIntyre, con este último teniendo el Campeonato Indisputable WWE en juego. Estos combates contarían con la participación de algunas de las estrellas más importantes de la WWE, lo que prepara el terreno para el evento premium en vivo.
«Los combates estelares de WWE WrestlePalooza, PLE que tendrá lugar el 20 de septiembre, serán John Cena vs. Brock Lesnar y Cody Rhodes vs. Drew McIntyre por el Campeonato Indisputable WWE. Se espera que ESPN y WWE hagan oficial el evento durante el día de hoy.»
Como siempre ocurre en WWE, el cartel se mantiene flexible y está sujeto a cambios a medida que la compañía continúa ultimando los planes creativos de cara al evento premium en vivo del 20 de septiembre, pero seguramente va a empezar a tomar forma luego de Clash in Paris, que tendrá lugar este fin de semana.
Previamente se había informado que WrestlePalooza podría terminar transmitiéndose por ESPN, a pesar de que ambas empresas ya establecieron un acuerdo para transmitir los eventos premium a partir del próximo año, y busca iniciar a lo grande este acuerdo programando combates como John Cena vs. Brock Lesnar y Cody Rhodes vs. Drew McIntyre, con lo que bien podría ofrecer uno de los espectáculos más importantes del año, y una alternativa seria de contraprogramación con AEW All Out. Solo resta esperar el anuncio oficial de WWE.