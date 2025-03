WWE ya está haciendo planes para Rey Fénix

No hace mucho, Penta hablaba así de la posible llegada de su hermano Rey Fénix a la WWE: «Amo a mi hermano. Amo todo sobre mi hermano. Ambas cosas, enfrentarlo o estar juntos, están bien para mí. En México, cada fin de semana luchábamos el uno contra el otro. Ahora, aquí es diferente. Ahora estoy enfocado en mí mismo y en WrestleMania. Estoy enfocado en todo aquí. Cuando mi hermano tenga una oportunidad conmigo, está bien. Pero por ahora, estoy concentrado en mí mismo.»

► Dos grandes fichajes

Pero más allá de todo lo que hemos publicado sobre la situación del luchador de México en AEW no se ha sabido nada oficial o no en relación a la WWE. Hasta ahora. En el boletín de esta semana del Wrestling Observer, nuestro compañero Dave Meltzer revela información tanto sobre «The Man Of A Thousand Lives» como acerca de Malakai Black, de quien sí hemos estado hablando bastante de su regreso a la compañía donde fue Campeón NXT:

“Aleister Black debería regresar [a la WWE] de manera inminente. Están haciendo planes para Rey Fenix, aunque no ha habido confirmación de que Fenix ​​haya sido liberado de su contrato con AEW”.

¿Cómo recibes esta noticia? ¿Tienes ganas de que los dos luchadores lleguen a WWE?