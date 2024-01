WWE y UFC cara a cara en WrestleMania 40

Dana White tiene claro que no existen parecidos entre WWE y UFC por lo que hay fans que disfrutan de la empresa de lucha libre mientras que otros lo hacen de la compañía de artes marciales mixtas, mientras que otros gozan con ambas. También se ha estado hablando desde que se fusionaron de lo bueno o malo que podría tener que las dos compartieran una misma noche con sus eventos. Dentro de poco más de tres meses vamos a descubrirlo, porque irán cara a cara en WrestleMania 40.

► WWE y UFC en WrestleMania 40

Concretamente, durante la primera noche del magno evento de WWE el 6 de abril, pues UFC acaba de anunciar que entonces realizarán el evento UFC Fight Night: Vettori vs. Allen. Es interesante apuntar que no se trata de un show de PPV, por lo que no será tan potente, no será tanta competencia, en caso de que lo sea, de WrestleMania. Pero no deja de ser curioso que así se haya programado sabiendo que es el show más importante del año en la Worlds Wrestling Entertainment.

Si es potente la pelea estelar, con los pesos medianos clasificados Marvin Vettori y Brendan Allen, y posiblemente las demás también sean muy atractivas para los fanáticos de la UFC. En cambio, para quienes no estén familiarizados, no esperen que el evento vaya a contar con estrellas de la talla de Conor McGregor o Sean O’Malley. De hecho, lo más probable es que en TKO, en Endeavor, hayan considerado que tenían mucho más que ganar y que en realidad este UFC Fight Night no debería afectar en nada a WrestleMania.

Continuaremos informando cuando tengamos más novedades sobre los carteles que presentarán los dos eventos, empezando, hablando de lucha libre, por Royal Rumble 2024, cuando se sabrá qué luchador y qué luchadoras serán retadores en dos luchas estelares.