Pudo verse un primer adelanto durante la retransmisión de Royal Rumble 2025 y ahora WWE publica un comunicado anunciando su acuerdo con Tubi para EVOLVE. Puedes leer el original pinchando aquí y si no a continuación te lo dejamos traducido.

WWE y Tubi anuncian el lanzamiento de WWE EVOLVE

WWE y Tubi, el servicio de streaming gratuito con publicidad de Fox Corporation, anunciaron hoy el lanzamiento de WWE EVOLVE, un nuevo programa que mostrará acción en el ring con las futuras estrellas de WWE, luchando por su sueño de llegar a NXT y, quizás, algún día a SmackDown y Raw.

WWE EVOLVE está programado para estrenarse el 5 de marzo de 2025 a las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, exclusivamente en Tubi, con un nuevo episodio cada miércoles.

«Estamos emocionados de trabajar con nuestros increíbles socios en Tubi para mostrar a nuestros jóvenes talentos emergentes al Universo WWE, mientras comienzan su camino en el ring y compiten cada semana para cumplir su sueño de convertirse en Superestrellas de WWE», dijo Shawn Michaels, Vicepresidente Senior de Desarrollo de Talento Creativo de WWE.

«La próxima generación de la lucha libre profesional cobrará vida con la nueva serie WWE EVOLVE en Tubi», dijo Adam Lewinson, Director de Contenidos de Tubi. «Tubi ofrece a WWE acceso a una amplia base de jóvenes audiencias multiculturales que representan diversos tipos de fanáticos, y estamos orgullosos de asociarnos en el desarrollo de las futuras superestrellas de WWE. Para citar al CCO Paul Levesque, ‘¿Están listos?’”.

WWE EVOLVE presentará a los espectadores a los prospectos más intensos y carismáticos, reclutados de universidades y la escena independiente, mientras construyen sus carreras en el ring y desarrollan sus personajes. El programa destacará el talento del Performance Center de WWE en Orlando, Florida, y WWE ID, un innovador programa de desarrollo de talento sin precedentes.

