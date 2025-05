WWE y TNA: La preocupación actual de Tommy Dreamer

El miembro del Salón de la Fama de WWE y actual creativo de TNA Tommy Dreamer está preocupado. ¿Por qué motivo?

► La preocupación actual de Tommy Dreamer

Así lo explica en un episodio reciente de Busted Open:

“Como dije, es un territorio desconocido (tener a Trick Williams, de NXT, como Campeón Mundial TNA) porque no sabes… Quedaron vacíos en el programa porque TNA tuvo que grabar episodios consecutivos antes de que ocurriera Battleground (de NXT), y estás grabando lo que se supone que pasará en el futuro sin saber realmente lo que va a suceder creativamente. Es muy difícil. Sin embargo, cuando dejas vacíos en tu show también es para no arruinarle las sorpresas al público, y tienes que esforzarte mucho para lograrlo. Quiero decir, honestamente, acabamos de ver cómo WWE arruinó algo relacionado con AAA y todo el mundo se molestó por eso. Pero realmente tienes que tomar muchas precauciones cuando pasan cosas así, y también hay cosas que a veces se escapan de tu control, lo cual apesta. Porque si haces planes —y no hablo de filtraciones— hablo de cosas como lo digital, o ese tipo de cosas… TNA tiene Against All Odds, y tenemos que pensar: ‘¿A quién promocionamos?’, cuando quedan solo dos semanas para el show y no puedes revelar demasiado sobre quién va a luchar contra quién, sin spoilear al público. Hay muchas piezas en movimiento. Pero te diré esto: el Campeonato Mundial TNA será defendido en Against All Odds. Ahora, ¿quién será el talento que dé un paso al frente y traiga ese título de vuelta a casa?… Ya pasó antes con AEW. Fue un momento completamente distinto y con implicaciones diferentes. Así que… es un tema complicado. “¿Sabes qué más me preocupa? ¿O en qué hay que pensar? ¿Qué pasa si mañana suben a Trick (Williams) al roster principal? Y entonces dicen: ‘Bueno, ya no puede defender el título’. Aunque Trick dijo que quiere defenderlo, él tiene otro jefe. Estas son cosas que pasan detrás de cámaras, ¿verdad? Entonces, si lo ascienden, ¿qué hacemos? ¿Nuevo campeón? ¿Dejamos vacante el título? Estas son preguntas que tienes que tener en mente. Amo a Trick, me encanta su trabajo. Soy fan desde el primer día. Me ha encantado su ascenso en esta industria. Creo que tener el Campeonato Mundial TNA en manos de Trick ayuda a Trick, ayuda a TNA, y ayuda a NXT…”.

Dreamer también confirma que Laredo Kid tiene contrato con TNA Wrestling a pesar de su participación en Worlds Collide y su aparición en el último programa de NXT. También explica que sabe de un luchador que iba a desafiar a Hendry por el título mundial en Against All Odds y no está contento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Busted Open (@bustedopenonsiriusxm)