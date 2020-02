Aunque ya oficializó su retiro, todo el mundo sabe que The Rock da la vida por WWE y si las estrellas se alinean, Dwayne Johnson podría regresar al ring.

Básicamente, lo que tiene que pasar es que Rock no esté grabando ningún filme en temporadas cercanas a WrestleMania.

► WWE y The Rock

Al respecto de su regreso a WWE, esto dijo Stephanie McMahon a los medios tras la reciente conferencia de prensa de WrestleMania 37:

«Siempre estamos en contacto y hablando con Dwayne ‘The Rock’ Johnson y esperando que vuelva. A veces ocurre, a veces no, pero siempre estamos en contacto. Creo que The Rock es el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando WWE y Hollywood se unen, así que espero que él sea parte de WrestleMania 37, pero no puedo prometer nada«.

Para este gran evento, Rocky ya tiene un reto especial: su primo, Roman Reigns, dijo que su lucha de ensueño para la WrestleMania del 2021 es contra The Rock. Como casi todos los últimos años, es posible que desde octubre empecemos a leer noticias en relación con un posible regreso de Rock.

No es la primera vez que se propone un Rock vs Reigns, y con el hecho de que WWE quiere tener una audiencia récord en el SoFi Stadium, pues esta es una de las pocas luchas que podría atraer bastante dinero y fans, que es lo que busca Inglewood, Los Ángeles, California, ya que albergarán el Super Bowl LVI en 2022 y quieren con WrestleMania medir el comportamiento de los fans y medir la respuesta de su ciudad en seguridad, autoridades locales, hotelería, restaurantes y turismo.

Un motivo especial que tendría The Rock para regresar es motivar de una forma grande y especial a su hija Simone Alexandra Johnson, quien recientemente firmó con WWE y empezará oficialmente su entrenamiento.