WWE y NXT podrían sufrir importantes recortes

«Como parte de la transición de WWE al recién formado TKO Group Holdings, estamos evaluando nuestras operaciones y sistemas existentes para identificar posibles sinergias en todo el negocio. Este esfuerzo incluye reducciones de fuerza laboral, que tendrán lugar mañana [15 de septiembre]. Nuestro equipo de Recursos Humanos notificará a aquellos cuyos roles se hayan visto afectados y compartirán los detalles de su paquete de indemnización. […] ». Nick Khan acaba de enviar una carta a los empleados de WWE anunciando próximos despidos.

Hear from your @ufc & @WWE faves as we celebrate @TKOGrp 🔔 $TKO pic.twitter.com/uZPi07YR9d

