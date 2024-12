WWE y la visión de Paul Heyman: «La antigua Grecia»

El cambio de planes en WWE era algo casi legendario cuando Vince McMahon era el mandamás. Y han seguido ocurriendo, no de la misma manera, bajo el mando de Triple H. Es imposible que no los haya. Y este año 2024 llamaron especialmente la atención los que hubo en el camino a WrestleMania XL, donde en un principio parecía que iba a darse un mano a mano entre Roman Reigns y The Rock, pero estos terminaron haciendo equipo en la Noche 1 para finalmente el «OTC» enfrentar a Cody Rhodes en la Noche 2, teniendo este que rectificar el haber regalado a «The Final Boss» la oportunidad por el Campeonato Indiscutible que había ganado en Royal Rumble. Entrando además Seth Rollins en la ecuación al no poder seguir adelante con su rivalidad con CM Punk debido a una lesión de este en el mismo evento premium.

► La visión de Paul Heyman

Shakiel Mahjouri de CBS Sports le preguntó recientemente a Paul Heyman por sus pensamientos sobre esas modificaciones, lo que «The Wiseman», quien fue protagonista de la historia mencionada, aprovecha para explicar de qué se trata WWE:

«Debes tener el pulso del público en todo momento. Algunas personas lo tienen y otras no. Esa historia terminó exactamente donde debía terminar. Esa historia culminó con Roman Reigns vs. Cody Rhodes en el evento principal de WrestleMania 40, y ese fue el evento principal adecuado para WrestleMania 40, ya que el público tenía dos años de inversión emocional en esa historia. La vivieron con nosotros. Cuando digo ‘nosotros’, incluyo a Cody en ese ‘nosotros’, porque él fue el protagonista de esa historia. Nosotros éramos los antagonistas. No solo la vivieron siendo testigos y experimentándola, la vivieron muchas veces a través de los ojos del protagonista y las luchas que tuvo que soportar, sobrevivir y superar, todo con la cabeza en alto y una actitud progresista de ‘seguir adelante’. La lección que hay que aprender es la misma que se aprendió en los anfiteatros de la antigua Grecia.

«Conoce lo que el público quiere, satisface ese deseo con creces y asegúrate de tener una navegación clara hacia dónde debe ir o puede ir la historia, considerando diferentes caminos dependiendo de hacia dónde pueda llevarnos la cultura mañana. La cultura de mañana puede ser muy diferente a la de hoy. Algo puede suceder mañana y toda la cultura puede cambiar con ello: la moda, la música, los gustos, las películas, las sensibilidades hacia lo que aparece en pantalla. No se necesita mucho. Hace falta muy poco para cambiar toda la cultura, y tienes que tener claro hacia dónde podría ir eso. Porque si no estás ahora mismo pensando ‘¿Dónde estará la cultura en abril?’ ¿Cómo planeas los eventos principales de WrestleMania?».

