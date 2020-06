WWE dice que el "Boneyard Match" fue el último combate de The Undertaker

Si ya vieron la última parte del documental 'Undertaker: The Last Ride', podrán coincidir conmigo en que su epílogo parece diseñado ex profeso con la intención de servir de tributo a la carrera de "The Phenom". Casi cinco minutos de imágenes recordando sus momentos más memorables desde aquel debut en Survivor Series 1990 que concluyen con el veterano oteando el horizonte, mientras suena de fondo el tema 'Troubadour' de George Strait: "I was a young troubadour when I wrote in on a song, and I'll be an old troubadour when I'm gone".

Creo que el mensaje que pretendía lanzar WWE está bastante claro respecto al estatus de The Undertaker, promoviendo además la etiqueta #ThankYouTaker, que se convirtió en tendencia.

Sin embargo, apenas un par de días después, Mark Calaway fue bastante ambiguo al ser preguntado por si el "Boneyard Match" de WrestleMania 36 supuso su verdadero canto de cisne.

«No puedo hacer las cosas que solía hacer. Pero si mi nombre está en el cartel, mi meta es intentar salir ahí fuera y robarme el show. No puedo salir a luchar a medio gas. De lo contrario, mentiría a la gente. Al fin y al cabo, yo seré el único que tome la decisión».

► El último combate de The Undertaker, según WWE

Ayer durante Friday Night SmackDown, WWE emitió de nuevo ese choque entre Taker y AJ Styles, y a grandes rasgos, el episodio lució cual homenaje al "Deadman", pues entre otras estampas, pudimos ver al elenco de SmackDown en el escenario coreando "Thank You Taker!". Y por si quedaban dudas, Michael Cole y Corey Graves mencionaron en varias ocasiones que esa lucha cinematográfica fue la despedida de la legendaria Superestrella.

Sin embargo, el hecho de que esta no se diera frente a público en vivo supone el potencial cabo suelto, ya apuntado aquí por un servidor. Booker T dijo lo siguiente al respecto.