WWE: Se acaban cláusulas de no competencia

En una noticia muy interesante que afecta a la lucha libre profesional y sus luchadores en Estados Unidos, se ha podido saber que la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos, ha aprobado una moción para prohibir las cláusulas o los acuerdos de no competencia en todos los contratos del territorio de los Estados Unidos.

Esto, sin duda alguna, es muy interesante, debido a que a lo largo de su historia, WWE siempre ha empleado en sus contratos lo que se conoce como la cláusula de no competencia. Es decir, cuando un luchador es despedido de la empresa, no puede firmar con otra empresa de lucha libre durante los próximos 3 meses o 90 días, y sigue recibiendo de forma integral su salario durante este tiempo.

Si es un luchador con contrato de NXT, la cláusula de no competencia es solamente de 30 días. Aunque los luchadores tienen la opción de decidir no cobrar estos días, para poder empezar a trabajar en otra empresa de forma inmediata.

Por su parte, en AEW nunca se ha utilizado esto de las cláusulas de no competencia. Solamente se conoce un caso que podría ser similar, aunque a la vez muy diferente. Y fue el de William Regal, en el que Tony Khan aprobó terminar su contrato un año antes, para que pudiera volver a trabajar con WWE tras bambalinas en NXT, pero le prohibió aparecer en las pantallas televisivas de WWE durante un año.

La Comisión Federal de Comercio tuvo ayer una sesión en donde, en una cerrada votación, se impuso por 3 votos a favor y 2 en contra, el implementar una prohibición de los acuerdos o cláusulas de no competencia para todos los trabajadores de los Estados Unidos. Así las cosas, se espera que esta nueva regulación se empiece a aplicar en los próximos 120 días.

Así que, en 4 meses, las empresas en general, incluyendo las compañías de lucha libre, no podrán volver a emitir una cláusula de no competencia. Y si actualmente tienen a algún exempleado en alguna de estas cláusulas, deberán anularla.



Se debe aclarar que las cláusulas de no competencia es algo común en compañías de tecnología, o de abogados, en los Estados Unidos. Actualmente, la FTC estima que hay 30 millones de personas en los Estados Unidos, que cuentan o podrían llegar a tener una cláusula de no competencia.

BREAKING: The FTC just banned non-compete agreements.

The Federal Trade Commission has issued a final rule making it illegal for bosses to make workers sign noncompetes in any scenario, and voiding nearly all existing noncompetes.

This is a game changer for American workers. pic.twitter.com/9n1tJWpQl4

— More Perfect Union (@MorePerfectUS) April 23, 2024