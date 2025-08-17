WWE y AAA anuncian Worlds Collide en Las Vegas

Durante Triplemanía XXXIII en la Arena CDMX, WWE y Lucha Libre AAA confirmaron el regreso de Worlds Collide, que se celebrará el viernes 12 de septiembre de 2025 en The Pavilion at the Thomas & Mack Center, en Las Vegas, Nevada.

Este será el segundo evento Worlds Collide del año, tras el exitoso encuentro de abril, que marcó el inicio de la colaboración entre ambas promociones tras la adquisición de AAA por parte de WWE en agosto de este año.

► El éxito del primer Worlds Collide 2025

El primer Worlds Collide 2025, celebrado en abril en México, fue un verdadero espectáculo que fusionó lo mejor de la lucha libre mexicana con el estilo de WWE. Los fanáticos pudieron disfrutar de enfrentamientos históricos y la interacción de estrellas de ambas compañías.

► Un espectáculo de talla internacional

Worlds Collide Las Vegas 2025 reunirá nuevamente a lo mejor del talento de WWE y AAA en un solo escenario. El evento se llevará a cabo la noche previa a la esperada pelea de boxeo entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, respaldada por WWE

Los boletos para Worlds Collide estarán disponibles a partir de este viernes en UNLVtickets.com, con inicio programado a las 10:00 p.m. ET (7:00 p.m. PT). Aunque el cartel oficial aún no se ha revelado, se anticipan enfrentamientos épicos que fusionen la tradición de la lucha libre mexicana con el estilo de WWE, consolidando así la presencia global de ambas promociones y generando gran expectativa entre los aficionados.