WWE x AAA Worlds Collide: Así están los momios

WWE AAA Worlds Collide está programado para realizarse hoy sábado 7 de junio de 2025 en el Kia Forum en Inglewood, California (Estados Unidos) como el primer evento que comparten la empresa estadounidense y la mexicana desde que la primera adquiriera la segunda hace unos meses.

► Los momios de WWE x AAA Worlds Collide

A medida que se acerque el show, y en especial cuando de comienzo, estaremos contando todo al respecto. Mientras, vamos a conocer cómo están los momios, las cuotas de apuestas, quienes son los favoritos para obtener la victoria en los cinco combates de acuerdo al sitio web BetOnline.ag.

MEGACAMPEONATO AAA

Hijo del Vikingo (c) (-2500)

Chad Gable (+800)

El Megacampón AAA es enormemente favorito para salir victorioso y retener el título.

Esto va a ser histórico 🏅 ¡Este sábado a las 21:00, El Hijo del Vikingo defenderá el Megacampeonato de AAA frente a @WWEGable en #WorldsCollide! 🔥 Y para no perdértelo… En español ➡️ https://t.co/XXt8YEFYtu En original ➡️ https://t.co/TxlVChtiCM pic.twitter.com/Gtc2xOEzVS — WWE España (@WWEespana) June 4, 2025

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT

Ethan Page (c) (-900)

Je’Von Evans (+600)

Laredo Kid (+800)

Rey Fénix (+850)

«All Ego» también retendría el título.

Lucha femenil de parejas

Stephanie Vaquer y Lola Vice (-2000)

Chik Tormenta y Dalys (+700)

Los apostadores se llevarían una gran sorpresa (y una notable pérdida de dinero) si las luchadoras de AAA no derrotan a las de AAA.

Lucha de tercias

Dragon Lee, Cruz del Toro y Lince Dorado (+125)

Octagón Jr., Aero Star y Mr. Iguana (-165)

Aquí sí que se espera, no por mucho, que el equipo ganador sea el de los mexicanos.

I’m excited to be part of @luchalibreaaa @wwe #WorldsCollide at the @thekiaforum in LA June 7 😁 Who else is going? pic.twitter.com/uPajs4PHvX — G a b r i e l – I g l e s i a s (@fluffyguy) May 30, 2025

Por el momento, no han salido los momios del combate Legado del Fantasma (Santos Escobar, Ángel y Berto) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr., Psycho Clown y Pagano.