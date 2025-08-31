WWE Wrestlepalooza afrontará doble competencia directa de AEW

WWE vs. AEW

Como AEW parece recuperar candencia durante los últimos meses, WWE intenta por todos los medios que no siga haciéndolo. Y para ello, en lo que hasta ahora supone su mayor afrenta, hará coincidir el evento Wrestlepalooza con All Out 2025 el próximo 20 de septiembre; primera vez que un evento premium del gigante estadounidense y un PPV de la casa Élite compiten directamente. 

Si bien, hay un detalle a considerar. Wrestlepalooza tiene como hora de inicio las 7 pm ET, mientras All Out 2025 arrancará a las 8 pm ET. Problema solucionado: según la programación de TNT, está previsto que la cadena emita un nuevo especial televisivo de una hora de duración, titulado Tailgate Brawl: All Out, a las 7 pm ET de dicha jornada. Se presume que tal especial serviría como previa para el PPV, a falta del anuncio oficial por parte de AEW. 

Además, en la programación de TBS figura un episodio especial de Collision para el miércoles 17 de septiembre a las 10 pm ET de una hora de duración, tras Dynamite; ambos shows promocionados como «September to Remember», en referencia al antiguo PPV de ECW titulado November to Remember. Y una vez concluya Collision, la misma cadena emitirá Countdown to All Out 2025, de media hora de duración. 

► Carteles por estrenar

A menos de dos semanas de celebrarse All Out y Wrestlepalooza, ninguna lucha ha sido concretada todavía para estas funciones. Extraoficialmente, se prevé que en la producida por WWE tengan lugar dos notorios duelos, John Cena vs. Brock Lesnar y Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre con el Campeonato Indiscutible WWE sobre la mesa, como publicó días atrás PWInsider

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

