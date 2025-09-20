WWE WRESTLEPALOOZA 2025 | Resultados en vivo y cobertura | John Cena vs. Brock Lesnar

por
WWE WRESTLEPALOOZA 2025 .— John Cena y Brock Lesnar se enfrentarán por última vez. Tras perder el Campeonato Indisputable WWE en la segunda noche de SummerSlam, Cena fue atacado por Lesnar, en la primera aparición de éste desde SummerSlam 2023. Dos semanas después, durante el anuncio oficial de Wrestlepalooza, se confirmó que Cena encabezaría el evento. En el episodio de SmackDown del 5 de septiembre, Lesnar interfirió en la lucha de Cena contra Sami Zayn, atacándolo nuevamente. Posteriormente, Lesnar declaró que lo vería en Wrestlepalooza, confirmándose así la lucha entre ambos. ¿Quién se llevará este último duelo entre dos íconos? La acción de WWE se emite desde el Gainbridge Fieldhouse, en Indianapolis, Indiana.

El cartel de WWE Wrestlepalooza es:

WWE Wrestlepalooza 2025

WWE WRESTLEPALOOZA 2025.

 

 

