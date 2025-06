► «WWE llevará WrestleMania a Arabia Saudí»

WWE tiene programados dos shows en Arabia Saudí para 2025: el episodio de Friday Night SmackDown del 27 de junio y el evento premium Night of Champions al día siguiente. Y en 2026 realizaría tres, uno de ellos siendo Royal Rumble.

Ninguno de momento sería WrestleMania. Pero algún día, ¿por qué no? De hecho, Jeff Jarrett está complemente seguro de que eso sucederá, como expone en un episodio reciente de su pódcast, My World:

«Absolutamente, sin lugar a dudas, sin ninguna sombra de duda, al carajo sí.

«Mover WrestleMania a Arabia Saudita sería una decisión obvia. Porque van a ver los ceros que Nueva Orleans iba a ofrecer como tarifa de sede… y no hay comparación; realmente no hay ninguna comparación. Por eso creo que, si no es esta edición, vendrá pronto. Pero todas las piezas del rompecabezas —con Crown Jewel en Perth, Australia, y toda esa mentalidad— se están alineando.