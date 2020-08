¿WWE vs. AEW? Xavier Woods quiere luchar con Kenny Omega

Aunque parece una utopía, Xavier Woods cree que una lucha de WWE vs. AEW entre él y Kenny Omega no suena tan descabellada y podría ocurrir.

Está claro que las relaciones de WWE y AEW no son las mejores. Ambas compañías se mantienen en orillas separadas, y aunque AEW estaría súper más abierta a una eventual con WWE, el señor Vince McMahon ni siquiera se ha planteado eso. Una "unión" o colaboración entre WWE y AEW sería caótica para la primera, sobre todo cuando AEW Dynamite le ha venido pateando el trasero en ratings en NXT. Pero hay alguien que sí se lo ha planteado y esa persona es Xavier Woods, quien tiene mucho tiempo libre para pensar mientras se recupera de una grave lesión en su tendón de Aquiles.

► ¿Realmente podría darse una lucha de Kenny Omega vs. Xavier Woods?

Omega y Woods han venido batallando desde el 2016, dado que ambos son gran fanáticos de los videojuegos. Y en 2018, durante la E3, por fin pudieron hacer algo juntos y tuvieron una batalla en el videojuego Street Fighter. Misma que, por raro que parezca dado que Omega era la cara de NJPW en ese momento, promocionó WWE en sus canales digitales.

Recientemente, Woods estuvo en The Two Man Power Trip of Wrestling Podcast, y allí habló de su esperanza de luchar con el actual Megacampeón AAA y actual Campeón Mundial de Parejas AEW.

"Kenny Omega ha estado en mi programa de YouTube antes, y también los Young Bucks. Hemos podido hacer un Torneo de Street Fighter junto con una historia de lucha libre, por supuesto, en donde firmamos un contrato y calentamos el ambiente con promos entre nosotros de antemano. Utilizando los videojuegos como conducto, hemos podido hacer algo que nadie más ha podido hacer. Esa rivalidad sigue estando fuerte hoy y estoy bastante seguro de que nunca terminará.

"Me encantaría hacer algún tipo de lucha interpromocional con él algún día. El objetivo es destruir las fronteras. Hacer cosas que se supone que no debemos hacer porque la gente realmente lo disfrutaría. Dadas las circunstancias adecuadas, creo que podría suceder, pero ya veremos".

Realmente es algo un poco ingenuo pensar que WWE permitiría una luchar interpromocional. Un combate en un videojuego, que no es propiamente de lucha, contra alguien de una empresa de Japón, es algo muy diferente. Pero, bueno, a Woods le encantaría luchar contra Omega. ¿Será acaso un guiño a su posible llegada a AEW? Eso también parece casi que imposible.

_____________________________________

Esta noche, acompáñanos en la cobertura en vivo de Monday Night Raw, que presentará dos grandes luchas: En una, Kevin Owens intentará cortar de tajo la racha de Randy Orton. En la otra, Asuka enfrentará a Bayley buscando una revancha ante Sasha Banks. Además, una nueva entrega de Raw Underground.

Y el domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.