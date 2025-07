WWE vs. AEW/ROH: 5 luchas a seguir este fin de semana

Es temporada alta en la lucha libre estadounidense. Obviando los habituales episodios semanales, en un lapso de apenas 48 horas se celebrarán cinco importantes eventos, tres producidos por WWE y dos por AEW/ROH, definiendo el statu quo actual donde estas promotoras se consolidan como las grandes dominadoras de la industria.

De inicio, el viernes 11 llega Supercard of Honor, primer especial propio de ROH en 2025. El sábado 12 será la jornada más concurrida, con All In: Texas, The Great American Bash (estos shows tienen estipulada una misma hora de inicio) y Saturday Night’s Main Event XL. Y para cerrar tamaño maratón, el domingo 13 veremos Evolution II.

Aunque ninguno de las mencionadas citas ha cerrado todavía su cartel, se espera, entre puntos ya oficiales y presumibles anuncios, más de una treintena de luchas a lo largo del fin de semana. En SUPERLUCHAS, al igual que los buenos melómanos escuchan elepés completos y no sólo canciones, siempre recomendamos ver shows en su totalidad para así entender mejor el producto de una empresa. Pero si carecen de tiempo y/o paciencia, les dejamos una breve guía con los cinco encuentros que no deberían soslayar de este «WWE vs. AEW/ROH Weekend».

► Bandido (c) vs. Konosuke Takeshita por el Campeonato Mundial ROH; Supercard of Honor

Esto es lo que tiene contar con un plantel tan soberbio de talentos a tu cargo. Sin trabajar la construcción de Supercard of Honor, puedes sacarte de la manga un emparejamiento prácticamente inédito (el méxicano y el nipón sólo se han enfrentado una vez, y hace más de dos años) sobre el que pocos reclamarán rivalidad de fondo alguna: la calidad de los implicados ya se encarga de vender esta lucha… y el evento al completo. Una concreción tan atractiva que tampoco necesita de oros en liza, pero que debería impulsar una histórica correa que de momento no recupera candencia bajo el sombrero de «el Más Buscado».

► Jon Moxley (c) vs. «Hangman» Page por el Campeonato Mundial AEW, Texas Deathmatch; All In: Texas

Y he aquí el opuesto al citado Bandido vs. Konosuke Takeshita. Un combate cuyo atractivo recae en la historia de fondo que lo envuelve, con Page reconvertido en el gran héroe de AEW buscando destronar a Moxley y permitir que el título mundial varonil de la compañía se haga visible otra vez (literalmente, pues lleva nueve meses metido en un maletín), con todo lo que eso significa. Sin embargo, considerando la estipulación escogida y lo bien que se desenvolvieron en ella Moxley y Page durante Revolution 2023, tal vez las presumibles interferencias de los Death Riders resulten menos estomagantes y tengamos el pack completo.

► Kazuchika Okada (c) vs. Kenny Omega (c) por el Campeonato Continental AEW y el Campeonato Internacional AEW, ganador se lo lleva todo; All In: Texas

Un quinto Okada vs. Omega debería haberse reservado como gran estelar de otro PPV de AEW, pues es de suponer que Moxley y Page cerrarán All In: Texas. En cualquier caso, muy bienvenida su concreción para una cita que un servidor, por su inusual hora de inicio, podrá seguir en directo; cosa que no ocurre todos los días. Quien viviera en primera persona la mejor saga de combates del presente siglo (con permiso de Shingo Takagi y Will Ospreay) sólo puede mostrarse agradecido de que siete años después de aquel incomparable último encuentro, Okada y Omega tengan la osadía de buscar una ¿última? vuelta de tuerca.

► Oba Femi (c) vs. Yoshiki Inamura por el Campeonato NXT; The Great American Bash

Sin ser este autor entusiasta del producto de WWE, resulta gratificante que la contienda principal de The Great American Bash, evento enmarcado dentro de tan notorio fin de semana, tenga como protagonistas a un talento forjado en el Performance Center de la empresa y al gladiador más valioso con el que cuenta hoy día Pro Wrestling NOAH. Ni siquiera lucen propicias las comparaciones con la «Golden Era» de NXT, cuyos estelaristas eran nombres ya consolidados o provenientes de la escena «indie». Espero que así, Shawn Michaels bendito mediante, el mundo acabe por descubrir a Inamura.

► IYO SKY (c) vs. Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Femenil WWE; Evolution II

Que, al momento de escribir la presente nota, SKY y Ripley conjunten el único combate realmente (sobre el papel) primoroso anunciado para Evolution II supone una percepción poco alentadora sobre el «PLE» femenil. Al menos, seguro dejará un mejor sabor de boca que el «main event» de la primera entrega, donde Nikki Bella y Ronda Rousey no estuvieron a la altura de las circunstancias. Con cinco precedentes individuales entre ellas a sus espaldas, todos de notable calidad, la imagen de Evolution II lucirá fulgurante con ellas en el epílogo. Si les conceden debido tiempo, podríamos estar ante el «show stealer» del fin de semana.

* Bonus track:

Gunther (c) vs. Goldberg por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE; Saturday Night’s Main Event XL. Como devoto seguidor en mi infancia de WCW, no quería obviar la despedida de los rings de «Da Man». Y es que en términos de mediaticidad, seguramente supere a cualquier lucha mencionada anteriormente.