WWE volverá a México para desarrollar dos eventos en vivo

WWE sigue expandiendo sus eventos a nivel internacional y México es un país que ha estado pidiendo a gritos un evento premium, aprovechando su gran afición y la apertura que la compañía ha tenido para trascender en otras latitudes.

► Dos WWE Supershow se llevarán a cabo en México D.F. y Monterrey

Precisamente, durante la transmisión de Triplemanía Regia AAA de este domingo, se anunció oficialmente en las pantallas gigantes que WWE realizará dos eventos consecutivos de Supershow México a finales de julio.

El primer evento tendrá lugar en la Ciudad de México el sábado 26 de julio en la Arena Ciudad de México, mientras que el segundo evento será al día siguiente, domingo 27 de julio, en la Arena Monterrey. No obstante, los fanáticos esperaban algo grande como un evento premium, aunque el afiche promocional si mostró algunos nombres interesantes de Superestrellas que podrían llegar a México, como por ejemplo, Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, Dominik Mysterio, Rey Mysterio, Iyo Sky, Stephanie Vaquer, The New Day, Rey Fénix, Penta y Jacob Fatu.

Tras la adquisición de AAA por parte de WWE, es posible que las estrellas de la compañía mexicana estén involucradas en cierto modo durante este evento, pero WWE ha buscado compensar a la afición mexicana con estos dos eventos en vivo, trayendo a algunas de las estrellas más destacadas, y considerando que ya no es una práctica común la realización de eventos no televisados, salvo los internacionales. Evidentemente, hay que considerar que el cartel y las estrellas que se harán presentes pueden estar sujeto a cambios, como siempre.

Las entradas para ambos eventos salen a la venta este jueves 19 de junio a través de SuperBoletos.