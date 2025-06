En WWE ven Kali Armstrong como futura estelar de WrestleMania

La luchadora Kali Armstrong lleva poco tiempo en WWE pero ya está causando sensación desde Evolve, shows no televisados de NXT y NXT Level Up. De hecho, esto decía de ella recientemente el Hall of Famer Booker T:

“Hablo en serio. Es increíblemente talentosa. Si hablamos de su juego de pies, su posicionamiento, su tiempo, su percepción… Dios mío, no puedo esperar a que Armstrong realmente tenga su oportunidad. Esperen a que podamos verla bien de cerca, en persona. Así que, esas son mis dos apuestas ahora mismo para elevar el nivel desde las recientes promociones al roster principal.”

► Atentos a Kali Armstrong

Y no solo el también comentarista en particular sino que en general en la empresa ven un gran futuro en ella, según expone nuestro compañero Sean Ross Sapp en Fightful:

«Algunas personas dentro de WWE consideran a Kali Armstrong como una posible eventual protagonista del evento principal de WrestleMania, según nos han informado».

Cabe mencionarse además que la guerrera de 30 años de Inglewood, California (Estados Unidos) ya ha hecho historia como la primera y actual Campeona Evolve. Kali firmó su contrato y comenzó su carrera en 2024 después de hacer atletismo universitario.

Un detalle a tener en cuenta que esa previsión de algunas personas en WWE no es nada seguro, obviamente, ya no porque Kali está dando sus primeros pasos, sino porque también se hizo con otros luchadores que no terminaron cumpliendo con ello, como Von Wagner.

