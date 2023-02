WWE valora hacer un Evento Premium en Puerto Rico

La última vez que la WWE realizó un evento en Puerto Rico fue el 2 de octubre de 2021, cuando llegaron a San Juan con un WWE Live Supershow que vio a Damian Priest, entonces Campeón de Estados Unidos, vencer a Sami Zayn en su lucha estelar. Con el ahora integrante de Judgment Day continuamos, así como con sus raíces puertorriqueñas, pues él mismo acaba de compartir en el podcast Kick Rocks que la compañía está valorando volver a dicho país para la celebración de un Evento Premium.

► WWE podría volver a Puerto Rico

“Hemos tenido algunas conversaciones al respecto. Lo mantendré así. Manténganse al tanto”.

Lamentablemente, esto es lo único que comenta el luchador, tendremos que esperar para tener más detalles. Mientras tanto, aquella velada de 2021 no fue ni mucho menos el único viaje de la WWE a Puerto Rico. Hasta ahora, han ido allí en 35 ocasiones, siendo la primera para un WWF House Show el 19 de octubre de 1985; aquella vez, Pedro Morales venció a The Spoiler en la lucha estelar. La siguiente vez tendría que esperar hasta el WWF/IWA PR House Show del 5 de enero de 1999; The Undertaker venció a Kane en el último combate.

Es interesante apuntar que también realizaron en Puerto Rico un Evento Premium, New Year’s Revolution 2005. Entonces, Triple H ganó una Cámara de la Eliminación para conseguir el Campeonato Mundial de Peso Completo en su lucha estelar. Por lo demás, no fue un gran show, y seguro que los fans puertorriqueños tienen ganas de que se celebre uno nuevo en sus tierras. Veremos qué novedades tenemos próximamente tras las palabras de DamianPriest.

¿Te gusta lo que está haciendo Damian Priest en WWE?