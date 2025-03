¿WWE comprará TNA?: «Es la teoría que circula»

Nada se ha dicho oficialmente pero se sigue hablando de si la actual relación de colaboración acabará resultando en la compra de TNA por parte de la WWE. Hace unas semanas, Dave Meltzer señalaba:

«Hay muchas cosas que van a ser parte de este acuerdo, pero lo clave es que quieren llevar a TNA a esos canales de televisión que WWE está dejando. Estoy seguro de que India es el más importante, para que AEW no consiga esos canales de televisión que están dejando. Como todos sus programas están en Netflix internacionalmente, no pueden poner nada en esos canales, así que quieren asegurarse de que no sea AEW quien esté en esos canales. Esa es una de las muchas razones por las que están haciendo esta alianza con TNA. Conozco a personas cercanas a la situación que piensan que esto terminará con WWE comprando TNA. Otros creen que será un desastre porque siempre lo es al final; cada compañía con la que WWE trabaja siempre termina peor.»