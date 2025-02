WWE tuvo que frenar a Rey Mysterio con Marvel

Spider-Man, Superman, The Joker, Wolverine… A Rey Mysterio siempre le ha gustado inspirar sus equipos de lucha en superhéroes.

► Los atuendos de superhéroes

Pero llegó un momento en que WWE tuvo que pedirle que parara, según «The Master of 619» revela en Unlikely:

«De hecho, WWE tuvo que frenarme un momento porque me estaba pasando un poco. Es mi logo, solo estoy usando sus colores y quizá una estrella de Capitán América aquí o los guantes, pero no cambio nada más. Con este atuendo tengo una idea increíble que quiero llevar a cabo y espero poder hacerlo. En general, siempre ha sido una inspiración. Cuando hice el primero, estaba en AAA. Usé un atuendo de Superman: llevaba mallas, un calzón sobre las mallas y el logo en el calzón tenía el símbolo de Superman con el signo de interrogación y los colores. También llevaba una capa roja. La gente entendió lo que intentaba hacer. Hice Batman, Spider-Man, y llevé eso conmigo a WWE hasta que me dijeron: ‘Oye, tal vez deberías parar un poco porque estamos recibiendo cartas de cese y desistimiento’.»

De los innumerables que ha lucido, ¿cuál es tu atuendo favorito de Rey?

