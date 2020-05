Este episodio de Monday Night Raw será muy interesante, y no precisamente por el hecho de que Asuka haya sido la vencedora del maletín en Money in the Bank, sin restarle su mérito, desde luego porque es un logro bien merecido para ella, pese a no haber sido la favorita; sin embargo, dicho logro se verá opacado por una serie de anuncios y rumores que han circulado esta tarde en redes sociales.

En primer lugar, y esto si es oficial, WWE ha anunciado de que esta noche Becky Lynch hará un anuncio importante respecto a su carrera. Si bien no se adelantaron detalles, muchos apuntan a que podría ausentarse de las pantallas por un tiempo.

► WWE tomará decisiones importantes respecto a sus programas semanales

Al parecer, esta semana podría ser muy movida para WWE, y decisiones importantes podrían tomarse a partir de esta noche en Raw. Esto, en el marco de buscar una estrategia que permita mejorar la audiencia televisiva de sus programas principales Raw y SmackDown, las cuales se sitúan debajo de la barrera de los 2 millones de televidentes.

Una de las estrategias que se ventilaba hace unos días era precisamente la de una fusión temporal de ambas marcas, y aunque hasta hace unos días parecía descartado, hoy esta teoría parece haber tomado gran fuerza y WWE estaría listo para tirar del gatillo con la unión de marcas, en virtud de que las principales Superestrellas puedan aparecer en ambos programas.

POST Wrestling ha sido informado que WWE tomará decisiones importantes, y que esta noche podríamos ver algunas Superestrellas de SmackDown en Raw. Si bien no mencionaron explícitamente que se trataba de la confusa Wild Card Rule que vimos el año pasado, lo que veremos sería una versión más simple de la misma, ya que se espera que mantengan estos traspasos de marca al mínimo posible durante este año.

Otra decisión que la misma fuente informó fue lo concerniente al Campeonato intercontinental, el cual se abordará esta semana. El actual monarca, Sami Zayn, no ha estado presente en los programas recientes que han sido transmitidos desde el WWE Performance Center debido a que se ha autoexcluído como precaución ante la creciente pandemia del COVID-19.

Zayn ganó el Campeonato Intercontinental WWE el pasado 8 de marzo en Elimination Chamber, cuando derrotó en una lucha en desventaja de 3 contra 1 contra el entonces poseedor del título, Braun Strowman, y su ultima aparición fue en WrestleMania 36, donde defendió con éxito su título en contra de Daniel Bryan la primera noche del magno evento.