WWE, TNA, la familia… Kurt Angle habla de todo

El medallista de oro olímpico e ícono de la lucha libre Kurt Angle habla sobre la vida y la familia, cuando fue Campeón WWE, Cody Rhodes o Roman Reigns y más.

► En palabras de Kurt Angle

Vida personal y familia

«Últimamente he estado muy bien, pasando mucho tiempo con mi esposa y mis hijos, conociendo realmente a mi familia, de la que estuve alejado tantos años por el wrestling profesional y todo lo demás. Ha sido realmente agradable estar en casa, ver crecer a mis hijos y verlos convertirse en seres humanos increíbles. Eso es lo que más disfruto ahora: ser padre y esposo«.

Real American Freestyle (RAF) y Hulk Hogan

«Creo que RAF tiene muchísimo potencial. Van a tener a los mejores luchadores del mundo compitiendo entre sí. Hulk Hogan vino a mí antes de fallecer y me dijo: “Hermano, quiero que seas parte de mi equipo. Estoy iniciando una liga de lucha libre, pero no de entretenimiento, sino de lucha libre real, estilo libre.” Al principio le dije que no, porque la oferta económica no era la ideal. Luego hablé con otra promotora similar, también la rechacé. Finalmente volví a hablar con Hogan, llegamos a un acuerdo, y justo cuando estaba por firmar, él falleció. Después Chad Bronstein, el otro dueño, siguió adelante y me firmó. Estoy muy emocionado, porque por primera vez siento que la lucha libre olímpica y el estilo libre pueden ser mainstream«.

Su rol como comentarista y copropietario

«Estaremos en Fox Nation, lo cual es genial, y el primer evento tuvo el rating más alto en la historia del canal. Ahora viene el segundo en Penn State, y estaré como comentarista. Me siento como un niño en una tienda de dulces, hablando de algo que amo, ayudando a que estos luchadores se conviertan en superestrellas. Además, soy comentarista, pero también copropietario. Fue un gran gesto de Hogan y Chad incluirme como socio. Eso me motiva aún más a hacer que esto funcione».

La mezcla de deporte y entretenimiento

«Intentamos darle un toque más de entretenimiento, que los luchadores hablen entre sí, se piquen un poco, porque en la lucha amateur se enseña a no mostrar emociones. Pero con tiempo se adaptarán. Y lo más importante: esta promotora tiene el dinero y los recursos para mantenerse hasta que empiece a generar ganancias«.

Relación y respeto por Hulk Hogan

«Siempre fuimos cercanos. Nos respetábamos mucho. Cuando tuve la oportunidad de luchar contra él, me sorprendió. Tenía casi 60 años y aun así hicimos una gran lucha. Soy el primer luchador que logró que Hogan se rindiera, y nunca pensé que aceptaría hacerlo. Pero lo hizo, y eso me llevó a otro nivel. Recuerdo que Vince McMahon me pidió que lo intimidara antes de decirle que perdería por rendición. Me hizo sentarme frente a él, rodilla con rodilla, y ponerme nariz con nariz cuando le diera la noticia. Yo estaba pensando: “¿Cómo voy a intimidar a Hulk Hogan?” Pero cuando Vince le dijo que perdería por rendición, él simplemente dijo: “Está bien, no hay problema.” Lo respeté aún más por eso».

Coronación como campeón de la WWF (2000)

«Nadie me lo dijo hasta que The Rock se me acercó y me dijo: “Kurt, vas a ganar esta noche.” Yo llevaba apenas diez meses en el negocio. No ganaba muchos combates, pero luchaba en los eventos principales, lo cual ya me colocaba a ese nivel. Así que cuando The Rock me lo dijo, lo abracé y le di las gracias. Ganarle el título fue un honor«.

Creación de su personaje (intensidad, integridad, inteligencia)

«Vince quería que repitiera la emoción que tuve al ganar la medalla de oro en 1996. Quería que fuera tan molesto para los fans que se convirtiera en el villano número uno. La idea de mi personaje —intensidad, integridad e inteligencia— fue de Vince McMahon. Quería que presumiera de mis logros, pero tratando de sonar humilde, lo cual lo hacía aún más irritante. Al parecer interpreté el papel tan bien que siguieron con esa dirección».

Aprender a hacer promos

«Antes de debutar, solo había hecho una promo, y fue terrible. Vince me dijo que debutaría en Survivor Series y que debía hacer una promo esa misma noche. Yo le dije: “Vince, no sé hacer promos.” Y él me respondió: “Vas a hundirte o vas a nadar.” Me dijo la promo una sola vez, duró seis minutos, y no me la escribió. Salí, improvisé el 80%, y le gustó. Desde entonces me hizo practicar promos todas las semanas, y gracias a eso terminé siendo muy bueno en ellas«.

Opinión sobre estrellas actuales y WWE hoy

«A veces veo wrestling, no cada semana, pero trato de mantenerme al tanto. Veo a tipos como Cody Rhodes, Roman Reigns —que para mí ya está entre los mejores de todos los tiempos—, y el tour de retiro de John Cena ha sido genial. Chad Gable me recuerda a mí, pero es un gran talento por derecho propio. Creo que podría ser un evento estelar sin importar el tamaño. Triple H lo está haciendo increíble como jefe creativo. Es un gran líder y se está enfocando completamente en hacer el producto lo mejor posible».

Etapa en TNA

«Estoy orgulloso de mi etapa en TNA. Creo que allí tuve una carrera incluso mejor que en WWE. Mis mejores combates fueron contra AJ Styles, Samoa Joe, Sting, Jeff Jarrett, Bobby Roode, James Storm, entre muchos otros. Me sentí renovado al llegar a TNA, había tanto talento nuevo que no podía esperar para trabajar con ellos. Ojalá algún día WWE compre la videoteca de TNA, para que los fans que nunca la vieron puedan descubrir esa parte de mi carrera».

Estado físico y salud actual

«Me reemplazaron las rodillas y me siento muy bien. Me operé la espalda baja y no funcionó, pero el entrenamiento de core sí lo hizo. Aun tengo que reemplazarme los hombros, pero el médico me aconsejó esperar, porque pronto habrá mejores técnicas. No puedo levantar pesado, pero trato de mantenerme activo y cuidar mi peso para no dañar las rodillas».