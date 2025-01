La ya ex luchadora de TNA y posiblemente pronto (Fightful Select indica que ha firmado ya un contrato multianual) nueva de WWE Jordynne Grace se sentó recientemente con Chris Van Vliet en West Coast Creative Studio para conceder una muy interesante entrevista tratando una variedad de temas y de la cual a continuación resaltamos las declaraciones más llamativas.

► Un físico increíble

«El powerlifting realmente estaba dañando mi cuerpo. Levantar grandes pesos todo el tiempo realmente afecta tus articulaciones, al final de cuentas, y hacerlo además de luchar es muy difícil, así que tuve que dejarlo por completo. Probablemente fue en 2021, justo después de la pandemia, algo así.

«Sentí que tenía que usar mi físico porque de alguna manera tenía que destacar, ¿no? Esa es mi mentalidad un poco retorcida sobre las cosas. Sentía que no había nada único o especial en mí. No represento a una comunidad. No tenía un aspecto particular. Solo era esta chica blanca con sobrepeso, y nadie veía nada cuando entraba a una habitación. Pero siento que si alguien tiene brazos grandes y entra a una habitación, no importa si mide metro veinte, pensarás: ‘Está bien, son dedicados. Hacen algo’.

«En peso muerto, levanto 505 libras. Quiero decir que en press de banca eran como 275, y en sentadilla era cerca de 500. Ahora no puedo hacer nada cercano a eso. Ni siquiera quiero intentarlo. Ahora levanto mucho más ligero, solo para obtener un bombeo y, básicamente, quiero sentir el ardor. No sientes el ardor cuando haces powerlifting, solo sientes cómo tu espalda está fallando.»

► 2025

«Es una encrucijada loca para mí en este momento, porque, honestamente, no tengo idea de lo que va a pasar. Obviamente, siento que la gente cree saber lo que voy a hacer más de lo que yo mismo sé lo que voy a hacer, y creo que todas las puertas están abiertas. Mientras la gente está viendo esto, mi contrato ya ha expirado, y no sé, tal vez ya saben dónde estoy. Pero por ahora, no tengo idea. Podría quedarme en TNA. Podría ir a cualquier otro lugar, ¿quién sabe? Tal vez me vean en CMLL. No tengo idea, todo depende, y hay un millón de factores diferentes. Tengo seis perros. No quiero dejar mi hogar donde estoy ahora mismo. Es muy difícil encontrar una casa en cualquier lugar para seis perros. No sé si lo sabías o no, pero es muy difícil.»

► Dejó expirar su contrato con TNA

«He estado en TNA por mucho tiempo, desde 2018, y nunca antes había dejado que mi contrato expirara. Siempre lo renovaba. No sé si era por la incertidumbre de no saber qué iba a pasar después o porque tenía miedo de que nadie me quisiera. Pero siento que ahora tengo más confianza. Tuve un increíble 2024 y creo que es el momento. He hecho tanto en TNA, prácticamente todo lo que se puede hacer, y siento que si alguna vez hubo un momento para avanzar, es ahora.»

► ¿Se hubiera quedado si Scott D’Amore siguiera en TNA?

«Bueno, cuando él se fue, me puse muy emocional, como muchas otras personas, porque fue algo completamente inesperado. Nos enteramos en una llamada por Zoom, fue muy corporativo, lo cual no es necesariamente algo malo. Pero en ese momento, pensé: ‘¿Sabes qué? Realmente solo firmé aquí porque tenía fe en que Scott iba a hacer cosas buenas por mí y por la empresa.’ Él fue quien puso en marcha todo el renacimiento de TNA, y les dije que quería que mi contrato se terminara, básicamente. Se suponía que mi contrato duraría hasta octubre de este año, pero les dije que quería salir en enero de este año. Dicho eso, debo reconocer que ellos me escucharon y me dejaron hacerlo. Así que tengo mucha suerte por eso. Pero creo que, probablemente, todavía estaría en TNA.»

► ¿WWE siempre fue la meta?

«Mi sueño siempre fue ser luchadora en general. Solo quería luchar cuando era niña, pero también quería ser una Diva. Esa era la época que yo veía. Así que quería ser como una de las modelos, como una de las luchadoras modelo. Creo que desde entonces, obviamente, las cosas han cambiado muchísimo. Comencé a ver TNA, creo que unos años antes de empezar a luchar. Y la diferencia entre WWE y TNA en ese momento era enorme, obviamente. Vi a mujeres como Awesome Kong y pensé: ‘Vaya, tal vez yo podría ser como ella.’»

► El debut en NXT

«Esa fue la gran sorpresa. No se filtró en absoluto quién iba a ser la oponente sorpresa. Me hicieron llegar a las 7 pm, me escondieron en una habitación y pusieron un letrero de ‘No Entrar’ en la puerta. Fue una locura. Sí, mantuvieron la sorpresa muy bien. Roxanne ni siquiera lo sabía. Porque, al parecer, ella había estado preguntando quién sería, y nadie le decía. Luego iban a decírselo justo antes de que saliéramos, pero ella simplemente dijo: ‘¿Sabes qué? Ya ni me importa. Solo déjenme tener una reacción natural allá afuera.’ Así que salió al ring, hizo su promo, y esa fue su reacción natural.»