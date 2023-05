WWE tiene interés en hacer un programa de lucha mexicana

“En un mundo ideal, emitiríamos todos los días de la semana, siempre que haya un producto único que podamos poner en el aire y con el que cautivar a la audiencia“. Nick Khan, presidente de WWE, pronunciaba estas palabras recientemente en la Conferencia Inaugural de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de MoffettNathanson. Entonces nos preguntábamos qué tipo de nuevo contenido podría añadir la compañía McMahon, especulando con un show similar a Tough Enough con los atletas universitarios del programa Next In Line.

> WWE y la lucha mexicana

No obstante, y antes de continuar quien escribe estas líneas debe entonar el mea culpa pues las declaraciones del CEO iban acompañadas, o, mejor dicho, eran el acompañamiento, pues lo verdaderamente interesante viene a continuación, de que están valorando la idea de realizar un programa de lucha libre mexicana dentro de ese espacio que tendrán para más producto si finalmente ocupan el hueco que les falta en la semana; dejando a un lado claro los sábados y los domingos, donde también podrían llevar a cabo más programación si quisieran.

“En un mundo ideal, emitiríamos todos los días de la semana, siempre que haya un producto único que podamos poner en el aire y con el que cautivar a la audiencia. Algo de lo que hemos discutido internamente es la lucha libre, que es muy popular en México y América Latina, comenzar algo así en el futuro. Esto sería después de que se resuelvan los derechos de los medios en Estados Unidos y Reino Unido, las sinergias estén en su lugar y tengamos una base sólida con [TKO Group, la compañía que unirá a WWE con UFC bajo Endeavor], eso es algo que nos interesa, especialmente con el creciente público hispano en Estados Unidos. Ya tenemos una sobre-representación en la comunidad hispana con nuestro contenido en inglés. Dirigirnos a ese público es algo que nos interesa“.

¿Qué te parecen estas palabras de Nick Khan, presidente de WWE?