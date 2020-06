facción de MVP

Con un grato recuerdo de la "Ruthless Aggression Era", quien escribe considera que MVP está siendo el mayor atractivo hoy día en WWE RAW. Luchador que siempre destiló carisma por los cuatro costados, y que debió al menos tener un reinado mundial en la compañía McMahon, lucía lógico que en su veteranía transitara hacia la labor de mánager, especialmente si hay alguna que otra Superestrella necesitada de representación al micro.

Montel Vontavious Porter ya tiene a Bobby Lashley, de quien ha sacado una agresividad que lo llevó a tener una lucha por el Campeonato WWE en Backlash 2020, y seguramente otra oportunidad en Extreme Rules el mes que viene. Pero según reporta Paul Davis de WrestlingNews.Co, MVP no será "intercesor" de un único gladiador al mismo tiempo.

Al respecto del paseo por el lado salvaje de Crews, Dave Meltzer reportaba ayer lo siguiente en la radio del Wrestling Observer.

«No me sorprendería si eso termina sucediendo porque cuando tuvo la lesión en la rodilla, creía que la idea era que volviera como rudo y me llegaron a decir que podría suceder. Realmente no lo habían decidido en ese entonces. Pero, ahora, viendo lo que vimos en Raw, creo que es una insinuación de que él puede virar para el otro lado del camino en un punto no muy lejano».