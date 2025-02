Hoy día, y a excepción de México, probablemente lo mejor que ofrecen las principales compañías luchísticas sean sus talentos europeos. Y entre todas las canteras que componen el viejo continente, la británica sobresale por derecho propio, convirtiendo a su escena en una cuarta en discordia dentro del tradicional statu quo.

Considerando esto, no sorprende pues la noticia que publica hoy Corey Brennan vía Fightful.

«Fightful Select, a través de Corey Brennan, ha sabido que, además del interés previamente reportado sobre Rhio, fuentes en la lucha libre británica aseguran que Man Like DeReiss está en el radar de WWE como potencial contratación.

«También se reveló que varios talentos dentro de WWE han estado haciendo fuerza para la contratación tanto de Rhio como de DeReiss. Sin embargo, no se ha confirmado si alguno de ellos participará en trabajos adicionales en el periodo previo a WrestleMania o si estarán presentes en los ‘tryouts’ de marzo en Londres. Se sabe que WWE ha contactado con varias escuelas y promotoras para gestionar trabajo adicional durante su gira previa a WrestleMania.

«Recientemente, Rhio fue vista en el Performance Center durante las grabaciones de NXT, aunque en ese momento solo estaba de visita. Tanto Rhio como DeReiss entrenaron en el Hart Dungeon durante su estancia en EE.UU. el año pasado. Además, se ha sabido que los posibles fichajes de WWE fueron importante tema de conversación entre bastidores en el evento que PROGRESS celebró el Día de San Valentín [Chapter 176: For The Love Of Progress]».