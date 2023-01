WWE tenía sustitutas para el Royal Rumble 2023

“Solo tengo problemas en la rodilla. Siempre los he tenido mientras crecía jugando fútbol. Mi rótula a veces se desliza fuera de lugar y se va hacia un lado. A veces se va a la parte de atrás de la rodilla y luego solo tengo que enderezarla, y vuelve. No lo ha hecho durante años. Así que no sé qué lo hizo hacerlo. Supongo que no he bebido suficiente agua hoy o no he comido lo suficiente. Se deslizó un poco, pero lo volví a colocar de inmediato”. Rhea Ripley tuvo problemas en su rodilla durante Royal Rumble 2023.

► Las sustitutas de Royal Rumble

Ella fue la única que pasó por un inconveniente cercano a una lesión, afortundamente, pero de haber ocurrido algo, antes del Evento Premium, según informan nuestros compañeros de PWInsider, la WWE tenía dos sustitutas: Ivy Nile y Maxxine Dupri. Hubiera sido interesante verlas luchando en el encordado con las demás mujeres de la batalla real. También habría sido una gran oportunidad para ellas. Pero al mismo tiempo mejor que nadie se hiciera daño, o tuviera cualquier otro problema. A ellas ya les llegará su momento.

Quien sí se lastimó, como apuntan también nuestros compañeros, es el productor Kenny Dykstra:

El productor de WWE Ken ‘Dykstra’ Doane sufrió una lesión en WWE Royal Rumble, confirmó PWInsider.com. Durante la pelea del Juicio Final con Edge en el pasillo, Doane estaba entre los que corrieron para separarlos. En algún momento, Doane sufrió una lesión en la pierna, que una fuente temía que pudiera haber sido un desgarro en la pantorrilla. Está programado para hacerse una resonancia magnética lo antes posible para diagnosticar la lesión. Doane ha estado trabajando como productor para la compañía desde finales de 2021 y constantemente ha recibido elogios por su trabajo organizando encuentros con talentos”.

¿Qué te pareció Royal Rumble 2023?