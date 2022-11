“The Bloodline, se vistieron todos de rojo. Notarás que había un miembro de Bloodline que no estaba vestido de rojo, y eso no se debe a que su atuendo no estuviera hecho, sino a que la textura de la tela no era lo que él pensaba que iba a ser. Se lo puso para ver cómo se sentía. Al final del día, él es el Jefe Tribal, puede hacer lo que quiere. Hubiera sido genial que todos estuvieran vestidos de rojo, pero al mismo tiempo, él hace lo suyo». Sarah Ton explicaba así recientemente por qué Roman Reigns no iba vestido de rojo en Survivor Series WarGames.

► El atuendo de Sami Zayn en The Bloodline

Durante su entrevista en Not Sam Wrestling el esposo de Sasha Banks daba a conocer también que WWE tenía otro plan para el atuendo de Sami Zayn en The Bloodline. No le fue fácil al «Underdog From The Underground» que la facción lo abrazara como uno más de la familia samoana pero finalmente lo hicieron y, entre otras cosas, tiene su propio look.

«Así que he estado trabajando en las cosas de Sami por un tiempo, y cuando hizo la transición a la historia con The Bloodline, habíamos hablado de poner ‘Honorario’ en sus mallas, ponerlo en la camiseta.

“Por alguna razón, las cosas no progresaron tan rápido como queríamos, en lo que respecta al atuendo. Y luego, de repente, llega ese momento en el que Roman (Reigns) le otorga la camiseta. Le estaba diciendo: ‘Sí, si hubiéramos puesto ‘Honorario’ en tus mallas cuando querías, entonces no habrías tenido ese momento emocional que obtuvimos entonces. Porque ahora, Roman te está otorgando ese nombre’”.

¿Qué os parece el atuendo de Sami Zayn en The Bloodline?