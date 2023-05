WWE tendría un gran encuentro en mente para WrestleMania 40

Aún falta un largo recorrido para WrestleMania 40 que se llevará a cabo en abril del próximo año en Philadelphia, Pennsylvania, pero ciertamente Triple H y toda la plana creativa de WWE deben estar trazando alguna hoja de ruta para los encuentros que se llevarán a cabo en el evento, incluyendo sus combates estelares, aunque en este punto lo normal es que todavía no exista nada en concreto.

A pesar de que les queda varios meses antes de que llegue WrestleMania 40, la compañía ya está discutiendo un gran evento central para el programa, ya que WRKD Wrestling publicó en su cuenta de Twitter para decirles a los fanáticos que WWE ya está considerando un enfrentamiento entre Cody Rhodes y Gunther, que sería uno de los eventos principales de WrestleMania. De darse, será un combate inédito, a la vez que atractivo para el show de shows.

While it’s still early, discussions have taken place for #WWERaw’s main event for WrestleMania 40 to potentially be Cody Rhodes vs. Gunther.

Both superstars have expressed interest in working with each other in the past and are seen as the top face and heel on the Raw roster. pic.twitter.com/fcQMZ0ACTb

— WRKD Wrestling (@WRKDWrestling) May 23, 2023