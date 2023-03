WWE tendría planes para Randy Orton en WrestleMania 39

Randy Orton ha estado ausente de las pantallas desde mediados del año pasado cuando perdió, junto a Matt Riddle, los Campeonatos de Parejas Raw frente a The Usos, quienes lo han portado desde entonces. Una lesión en la espalda es lo que ha impedido que The Viper vuelva a la acción, y curiosamente quien fuera su compañero de RK-Bro tampoco ha hecho una aparición en pantallas desde que fuera suspendido por violar la política de bienestar de la compañía.

► Randy Orton podría reaparecer en WrestleMania 39

A pocos días de WrestleMania 39, la situación en torno a los dos miembros de RK-Bro sigue siendo incierta. No obstante, las sorpresas en un evento de gran magnitud como el que nos ocupa, nunca están exentas, y precisamente podríamos estar ante una buena noticia para el Universo WWE.

PW Insider informó recientemente que actualmente hay planes para traer a Randy Orton para WrestleMania en Los Ángeles durante el fin de semana del evento. Si bien no se confirmó en qué medida va a participar o si solo estará tras bastidores, pero ya es algo bueno el hecho de que The Viper vuelva a la gira con sus compañeros. Parece que este será el regreso de Orton a la carretera, y tal vez esto tenga consistencia con un reporte que surgió hace poco en torno a un “pedido de botas para luchar” asociado al ex Campeón WWE.

En contraste con la novedad de Randy Orton, no se ha conocido nada acerca de Matt Riddle, quien pasó por un período de rehabilitación, pero que no ha sido visto en pantallas a pesar de que no se le ha conocido algún tipo de lesión (como en el caso de Orton).