WWE tendría grandes planes para Penta de cara a WrestleMania 41

WWE ha estado impulsando a Penta desde el minuto uno y ello podría ir en aumento durante el camino a WrestleMania 41, incluyendo el Royal Rumble 2025. De momento, el oriundo de México venció tanto a Chad Gable como a Pete Dunne. También tuvo un cara a cara con Bron Breakker, el actual Campeón Intercontinental. Y hemos sabido que su primera rivalidad sería con Ludwig Kaiser. Así mismo, ya se ha anunciado para formar parte de la batalla de 30 luchadores del primer evento premium del año. Nada mal para unas cuantas semanas como Superestrella.

Embed from Getty Images

► Grandes planes

Bien, ahora, ¿qué sabemos nuevo para realizar la afirmación del principio? La información proviene de Chris Featherstone y realiza un apunte breve pero tremendamente interesante de cara al 1 de febrero y a los 19 y 20 de abril.

«Me han informado de que la WWE tiene ‘grandes planes’ para Penta de cara a WrestleMania, comenzando con una actuación impresionante que actualmente está programada para ocurrir en el Royal Rumble«.

Embed from Getty Images

Con tan poco tiempo en la empresa estadounidense, el hecho de tener una lucha en «The Grandest Stage of Them All» puede entrar dentro de esos «grandes planes«. Todavía más si enfrenta en un mano a mano a un luchador en ascenso como Kaiser. Ni hablemos de lo que sería que tuviera una oportunidad titular contra Breakker. Por otro lado, esa «actuación impresionante» casi está garantizada cuando se trata de Penta. Eso sí, debemos puntualizar que las oportunidades no son gratuitas y que él va a tener que responder de la mejor manera a cada una.

Así que veremos qué sigue para el mexicano el sábado y a continuación y si este pequeño informe de nuestro compañero se termina cumpliendo. Mientras, ¿cómo estas viendo a Penta en la WWE hasta el momento? ¿Qué combate te gustaría que tuviera en WrestleMania?

Embed from Getty Images