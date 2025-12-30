WWE tendría grandes planes para Jacob Fatu en el 2026

Jacob Fatu regreso a SmackDown el pasado 26 de septiembre, interrumpiendo a Drew McIntyre y dejándolo tendido en el ring tras un atacarlo. Luego, centró su mirada en el Campeonato Indisputable WWE de Cody Rhodes, pero dado que McIntyre tampoco se quiso quedar quieto, se decidió pactar un combate entre ambos para definir al retador número uno de «The American Nightmare», mismo que iba a darse en el reciente episodio de SmackDown. Sin embargo, este encuentro no sucedió ya que el samoano fue brutalmente atacado tras bastidores momentos antes de que la lucha dé inicio, con lo cual fue sacado de la televisión indefinidamente para someterse a un procedimiento en sus dientes.

► Jacob Fatu volvería a la acción en los primeros meses del 2026

El regreso de Jacob Fatu a la WWE finalmente está a la vista, y los fans no tendrán que esperar mucho más para ver al Hombre Lobo Samoano de vuelta, ya que un informe reciente de BodySlam.net da cuenta que la WWE tiene grandes planes para Fatu de cara al 2026, con un posible regreso en los primeros meses del nuevo año.

“Fuentes indican a BodySlam que la WWE quiere que Jacob Fatu tenga un año decisivo en 2026, y estaba previsto que comenzara lentamente antes de que tuviera que someterse a una cirugía dental. Se espera que Fatu regrese a la televisión de la WWE a principios de 2026”.

Esta actualización respalda informes previos de PWInsider, que indicaban que “se habló entre bastidores de WWE Survivor Series de que Jacob Fatu estaba cerca de regresar a las historias de la WWE”. Dicho esto, no suena tan descabellado pensar de que el Hombre lobo samoano podría tener un combate previsto para WrestleMania 42 en abril del próximo año.