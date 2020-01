WWE firmó un largo acuerdo con Arabia Saudita antes de su primer viaje a Medio Oriente en 2018 cuando presentaron The Greatest Royal Rumble. Solo tres viajes después, las mujeres de la WWE pudieron hacer historia cuando Natalya y Lacey Evans fueron las primeras mujeres en luchar en el país en octubre en Crown Jewel 2019.

Existieron varios problemas y rumores sobre el regreso de las estrellas después de Crown Jewel, que generaron una serie de teorías de conspiración que la propia WWE se encargó de echar bajo tierra cuando fortaleció su asociación con el Reino de Arabia Saudita hasta el 2027.

► WWE tendría fecha confirmada para regreso a Arabia Saudita

Curiosamente, PWInsider ahora informa que WWE regresará a Arabia Saudita el próximo jueves 20 de febrero; es decir, en solo cinco semanas, como parte de la ruta hacia WrestleMania 36. Esta sería la primera vez que WWE se dirige a este país antes del mayor espectáculo del año y será el único evento PPV de la compañía en febrero.

Se espera que el resto de los detalles sobre este evento se confirmen en los próximos días, incluido el nombre y el anuncio oficial de WWE, pero eso llena un vacío en el calendario de WWE para el próximo mes. En el episodio de Raw de mañana por la noche podría darse ya el anuncio oficial hecho y luego veremos a la WWE construyendo su quinto viaje a Medio Oriente y The Royal Rumble al mismo tiempo en las próximas semanas.

Después de Royal Rumble, el próximo especial de NXT TakeOver tendrá lugar el domingo 16 de febrero en Portland, lo que significa que será solo cuatro días después del mismo, y el próximo evento PPV confirmado de la WWE será Elimination Chamber el domingo 8 de marzo, lo que le da a la compañía tiempo más que suficiente para prepararse.

El único problema a lo mencionado es que WWE no puede darse nuevamente el lujo de tener el mismo problema con la logística de regreso de sus luchadores, en especial los que pertenecen a SmackDown, cuyo espectáculo se dará al día siguiente. De darse algo similar, el posible uso de las superestrellas de NXT como contingencia no tendría ni el impacto ni el sentido que tuvo en noviembre pasado, pues no habría una guerra de marcas que justifique su aparición.