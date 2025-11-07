WWE tendría en la mira nuevos ascensos desde NXT

A pesar de los rumores que circularon durante el presente año sobre varios nombres clave, ha habido muy pocos ascensos desde NXT al elenco principal en comparación con el pasado, con Roxanne Perez, Giulia y Stephanie Vaquer siendo los nombres más relevantes, lo cual puede deberse en parte a que WWE ha reducido la frecuencia de cambios en los elencos de Raw y SmackDown como antes, ya que aún no se ha realizado el Draft este año y probablemente no se realizará, con solo dos meses restantes del año.

A pesar de que varios nombres como Jordynne Grace, Trick Williams, Ethan Page o Jacy Jayne como potenciales candidatos a llegar al elenco pricipal de WWE, surgen las inquietudes entre los fanáticos respecto a cuándo habrá más cambios o ascensos desde NXT.

► WWE buscará fortalecer su división femenil una vez más

Durante una reciente sección de Fightful Select Answers, Sean Ross Sapp especuló sobre tres nombres de la división femenil de NXT que podrían encontrar un lugar en Raw o SmackDown en un futuro cercano. El periodista reveló que Jordynne Grace, Jacy Jayne y Wendy Choo serían los nombres que están sonando en los actuales momentos, aunque parecía no tener pruebas contundentes sobre el ascenso de las tres luchadoras.

Sapp ofreció razones sólidas para cada una, en particular, creía que Jayne se había ganado una oportunidad tras su largo reinado como Campeona NXT durante este año, mientras que Grace —pese a no haber ostentado aún un campeonato en NXT desde su llegada— luce como una potencial candidata dado que tendría un contrato que ya le garantizaba un salario de la división principal, lo que hacía improbable que la WWE la mantuviera a largo plazo en la marca de desarrollo. Pero, sin duda, el nombre de Choo es el más sorprendente, tanto por su larga trayectoria en NXT como por el hecho de que apenas ha aparecido en NXT durante el último año, trabajando últimamente en WWE EVOLVE. Sin embargo, el periodista cree que Choo aún podría tener una oportunidad en la división principal, describiéndola como una situación de vida o muerte para ella.